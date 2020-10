Příběhy z draftu NHL: Jak Štefanovi pomohla dvojčata i muž, který nebyl

Tavares, nebo Hedman?

Losnu, nebo Mažňáka? Podobné otázce čelili v roce 2009 New York Islanders, když vyhráli loterii o pořadí v draftu. Zvolili centra Johna Tavarese, Victor Hedman šel na řadu hned po něm, vytáhla si ho Tampa. „Lidi se mě ptali, co bych udělal, kdybychom první volbu měli my. Upřímně, jsem vděčný, že jsem tohle rozhodnutí nemusel udělat. Islanders vzali Tavarese, měl všechno, co potřebovali,“ vracel se Brian Lawton, který byl manažerem Lightning. Uplynulo jedenáct let. Švédský Hulk je hnací silou čerstvých vítězů Stanley Cupu a nejužitečnějším hráčem play off, jednou získal Norris Trophy. Tavares čtyřikrát posbíral aspoň 80 bodů, v ročníku 2018/19 nastřílel 47 gólů. Islanders s ním za devět let třikrát postoupili do vyřazovacích bojů, než odešel do Toronta. Do finále Východní konference letos postoupili i bez něj.