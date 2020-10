Francouz o bublině, Tampě i zranění v play off: Vzdávání nemám rád

Pavel Francouz udržel ve své premiéře v play off NHL čisté konto a 27 zákroky dovedl Colorado ve skupině o nasazení do 1. kola k výhře 4:0 nad Dallasem. • profimedia.cz

Nešel do play off úplně fit. Pavel Francouz (30) se lehce zranil. Colorado mělo stejně docela dobrý plán, jak kráčet ke Stanley Cupu. Chytat bude Philipp Grubauer, český gólman dostane jen zápasy, kdy se hraje obden. Jenže německý kolega se zranil a začal hukot. Všechno na Francouze! Nevymlouvá se, chtěl zápasy urvat na vůli. „Nechat kluky za stavu 3:1 pro Dallas úplně ve štychu? To jsem nesl hodně těžce,“ štvalo ho. Chytal čtyři utkání s Dallasem, pak už nic. Soupeř projel do finále NHL.

Spekulací se během série druhého kola play off mezi Coloradem a Dallasem vyrojilo hodně. Pavel Francouz dostává góly, které by v základní části chytal. Ve čtvrtém zápase střídal, pak nebyl ani na tribuně. Že by mu trenéři dávali prostor, aby se psychicky sebral? Ne, s hlavou problém nebyl. „Vždyť víte, že já tyhle věci nečtu,“ usmál se. V rozhovoru pro iSport Premium vysvětluje, co s ním bylo.

Doba všech tajemství je už pryč. Co všechno tedy mohlo za to, že jste nedochytal play off?

„Zranění. Celé to bylo během play off zahalené v mlze, tak se o tom ani moc nemluvilo. A určitě to nechci ani používat jako výmluvu. Ale je asi fér teď už říct, co se dělo. Lehce jsem se zranil už při zápase ve skupině o umístění, poranil jsem si kyčel, ale nebylo to nic zase tak závažného. S doktorem a fyzioterapeutem jsme na tom pracovali, vynechal jsem jenom pár tréninků.“

Takže chytat se nakonec dalo?

„Dalo, ale když jsem přešel na větší zátěž, vracelo se mi to. Snažili jsme se kyčel zachovat v nějakém udržitelném stavu. Dopředu jsem tak věděl, že v sérii s Arizonou půjdu do branky jenom ve chvíli, jak se hrálo dva dny po sobě. To samé jsme očekávali i v sérii s Dallasem.“

Jenže tam se hned v prvním zápase zranil Philipp Grubauer a všechno bylo jinak?

„Musel jsem tam jít a bohužel se můj problém zhoršoval s každým zápasem. V tom posledním, čtvrtém, jsem šel už jenom na vůli. Obranný mechanismus kyčle byl, že se rozsah pohybu zmenšoval. Tuhlo to. Bohužel dál chytat nešlo.“

Bylo vidět, že to nejste vy. Štvalo hodně, když jste si třeba přehrával zpětně situace a pak viděl, že šly chytit, ale prostě tělo víc nedovolilo?