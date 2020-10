Draft NHL: Myšák prvním Čechem, vybral ho Montreal, v TOP 100 i Pytlík

Co se čekalo, se nakonec i potvrdilo. Útočník Jan Myšák se stal nejvýše draftovaným českým hokejistou do NHL. V řadě předběžných odhadů se objevoval mezi závěrem prvního a začátkem druhého kola. Konečný resultát je takový, že si jej jako 48. v pořadí vybral Montreal Canadiens.

Litvínovský odchovanec se tak bude moci poprat o místo v klubu, který patří do Original Six (skupina šesti týmů, z kterých se skládala NHL ve 25 sezónách mezi lety 1942 a 1967). Navázat může v Canadiens na své české předchůdce, kterými byli například Roman Hamrlík, Petr Svoboda či Martin Ručinský. Naposledy dres Montrealu z českých hráčů oblékal v sezoně 2018/2019 Tomáš Plekanec.

Myšák po domácím světovém šampionátu hráčů do 20 let odešel do Hamiltonu do soutěže OHL. V dresu Bulldogs nasbíral v 25 zápasech 25 bodů za 15 gólů a 10 asistencí. V české nejvyšší soutěži odehrál za Litvínov 63 utkání s bilancí 13 vstřelených branek a 12 přihrávek.

„Honzo, gratulujeme a přejeme hodně štěstí, jsme na tebe hrdí!“ reagoval Litvínov, který jej vychoval, na Myšákovo draftování.

Druhým českým hokejistou, který byl draftován, se stal Jaromír Pytlík. Ve 4. kole si ho na 99. místě vybralo New Jersey. Krátce po něm, jako na 107. volbu, se dostalo na brankáře Jana Bednáře, jehož jméno vyřkl Detroit. Prvním slovenským hráčem v draftu se stal Samuel Kňažko. Jako 78. v pořadí si ho vybral Columbus.

Avec le 48e choix, les Canadiens sélectionnent Jan Mysak.



With the 48th pick, the Canadiens select Jan Mysak.#GoHabsGo | @RONAinc pic.twitter.com/m4oaCQmVpH — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 7, 2020

Draft NHL 2020

1. NYR: Alexis Lafrenière

2. LAK: Quinton Byfield

3. OTT: Tim Stützle

4. DET: Lucas Raymond

5. OTT: Jake Sanderson

6. ANA: Jamie Drysdale

7. NJD: Alexander Holtz

8. BUF: Jack Quinn

9. MNS: Marco Rossi

10. WPG: Cole Perfetti

...

48. Montreal: Jan Myšák

99. New Jersey: Jaromír Pytlík

107. Detroit: Jan Bednář

110. Chicago: Michael Krutil