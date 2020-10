Nejdřív ticho. A pak? Myšák do Montrealu: Pořád se trochu klepu

Čekalo se, že by si v draftu NHL mohl Jana Myšáka někdo vybrat už na konci prvního kola. Na prvního Čecha se nakonec ale čekalo déle, než slibovaly prognózy. A když si Myšáka vybral ze 48. pozice Montreal, selhal zvuk, takže jste mohli jenom odezírat. Ale ano. Sedí to. Konečně! Litvínovský útočník se stal členem organizace Canadiens, která teď bude mít dohled nad jeho dalším rozvojem. „Pořád se ještě trochu klepu, ale je to super,“ pronesl pak dvě hodiny po draftu.

Montreal měl dvě volby za sebou, číslo 47 a 48. Nejdřív bylo slyšet zřetelně, že volí Lukea Tucha. O pár minut později nebylo slyšet nic. Ticho. Letošní draft probíhá netradiční formou. Žádná velká show v jedné hale, kvůli koronaviru seděl každý před kamerami ve svém království a klubům dával slovo Bill Daly, jeden ze šéfů NHL. Situaci pak musel zachránit. „Jan Majzek,“ zřetelně oznámil volbu Montrealu, i když jméno hráče bídnou výslovností taky trochu zakamufloval.

Následoval prostřih domů k Janu Myšákovi. Všichni na videu šíleli nadšením, konečně je to tady! I když přepnutí do Česka vlastně hezky navazovalo na technické problémy Montrealu. Euforii jste viděli ohromnou, extrémní. Jen zase video bylo tak rozkostičkované, že tam místo českého útočníka mohl skákat nadšením soused, a v Montrealu by to nepoznali. Ale tohle jsou jen úsměvné storky, detaily, ke kterým se bude zámoří jednou rádo vracet, pokud se hráč prosadí v NHL. „Pořád se ještě trochu klepu, je to super. Hrozně těžko se to popisuje, ale je to odměna za práci, kterou jsem dělal straně dlouho. Je to první krůček k mému snu,“ radoval se talentovaný útočník.

"His older brother actually played in the NAHL in 19-20 with Austin."



Anyone know who Jan Mysak's older brother might be? Any guesses 😉?



IF you gueesed @JosefMysak, you guessed right! #OnceABruinAlwaysABruin pic.twitter.com/7zDB3hoYf9 — Austin Bruins (@theaustinbruins) October 7, 2020

V prognózách, kdy by litvínovský poklad mohl jít při draftu na řadu, jste viděli hodně velký rozptyl. Optimistická varianta? Už někde na 15. místě, pesimistická říkala, že zhruba 40. pozice bude jeho. Čekalo se, že se objeví někde mezi. „Šanci na první kolo má, za sebe ho ale vidím spíš na začátku druhého. Bude to na hraně. Tři měsíce v OHL mu hodně pomohly. Hrál proti svým vrstevníkům, ukázal, že góly dávat umí. Prosadil se, skauty zaujal,“ říkal deníku Sport těsně před burzou hokejových talentů jeden ze skautů.

A nakonec šel první Čech na řadu jako číslo 48. „Byl jsem malinko nervózní, trochu se to táhlo. Jsem ale moc rád, že to vyšlo zrovna na Montreal, na klub s obrovskou historií. Už se nemůžu dočkat, až tam pojedu,“ líčil šťastný ve středu večer.

Do 34. místa jste přitom slyšeli jména tří Němců. Ve studiu nhl.com se už taky párkrát podivili, že je Myšák ještě volný. Přeci jen podle jejich žebříčku měl jít na řadu jako číslo 24. „Pro skauty, se kterými jsem mluvil, nebylo zase takovým překvapením, že šel na řadu později,“ pronesl ale Steven Ellis z magazínu The Hockey News. „Potřebuje ještě pracovat na bruslení. Ale jsem přesvědčený, že může klidně vyrůst v nejlepšího hráče, který bude zrovna na ledě,“ dodal.

Zase tam cítíte stejný rozpor jak při draftových odhadech. Vidíte nedostatek, ale i výjimečnou věc. Hodně se mluvilo o tom, že Myšákovi pomohl přesun z Litvínova do kanadské juniorky, kde dohrával poslední sezonu. Za mořem se ukázal skvěle, za Hamilton v OHL odehrál 22 zápasů, připsal si 25 bodů. Jinak by šel stoprocentně ještě níž.

V Česku totiž vyloženě zámoří neuhranul, na akcích s osmnáctkou taky ne a mistrovství světa se k tomu vůbec nekonalo kvůli pandemii. Týmy vlastně volily hlavně na základě toho, co viděli do začátku března, teď jsou mladí hokejisté o sedm měsíců dál, většinou bez většího zápasového vytížení. Tenhle draft tak na pozdějších pozicích může být velkou loterií.

„Dovede hrát na křídle i uprostřed útoku. Jeho výhodou je, že svojí chytrostí se hodí k jakémukoliv typu spoluhráče,“ vyzdvihl přednosti českého útočníka analytik stanice TSN Craig Button. „Má velmi dobré dovednosti ve hře s pukem i bez něj, což tvoří příležitosti,“ dodal.

Limit v bruslení, který na Myšákovu adresu zní poměrně často? V tomhle věku to není žádný problém, pokud na dovednostech pracujete. Johnu Tavaresovi, jedničce draftu 2009, předhazovali stejnou věc taky a nakonec se z něj stala hvězda NHL. „Bruslení se vždy považovalo za Honzovu slabší stránku, já sice přesně věděl, co s ním udělat, ale nenapadlo by mě, jak velký progres dokáže,“ vysvětloval už dříve jeho dovednostní kouč Jakub Čutta.

Na sociálních sítích jste mohli najít i názory, že Myšák až jako volba číslo 48 může být jednou z nejlepších krádeží draftu. Pokud byl tak dole kvůli bruslení, tak nejspíš v Montrealu příjemně překvapí. „Od ostatních se začal bruslením odlišovat. Dřív míval značnou sílu v nohách, i rozměrově, ale neuměl ji využít. Nikam s nimi nejel. Docílili jsme toho, že byl na sto procentech výkonu po celou sezonu,“ dodal Čutta.

Na Jana Myšáka čeká v Montrealu totální hokejové šílenství. Hned po draftu dělal rozhovory pro potřeby Canadiens a na fans taky došlo: „Hned mě upozorňovali, jak mají obrovskou fanouškovskou základnu. Nemůžu se dočkat, až začnu dělat první krůčky v organizaci. Vím, že musím makat, protože je přede mnou hodně práce, abych se dostal do týmu. Hned od čtvrtka se do toho ale pustím,“ usmál se.

Otázkou teď zůstává, kdy se Myšák a další hráči budou vlastně hlásit v zámoří na kempech. Za normální situace by do pár dní sedli na letadlo a chystali se na nováčkovské turnaje. Teď to ale vypadá, že nový ročník NHL začne nejdřív až 1. ledna. „Zatím jsme se moc nesoustředili na to, co se bude dít příští sezonu. Myslím, že je celkem jasné, že 1. prosinec byl vždy jen provizorním datem. Teď už je o dost jasnější, že bychom začátek nového ročníku směřovali k 1. lednu,“ uvedl první muž NHL Gary Bettman. Znovu pak opakoval, že by rád odehrál sezonu ve standardním režimu, tedy každý klub 82 zápasů v základní části a s diváky v hale.