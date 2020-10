Rok v kuse za mořem, pak Pohár. Rutta o Hedmanovi i budoucnosti v NHL

Velké oslavy v Americe skončily. V Tampě se hráči proháněli na lodích, ukazovali Stanley Cup a fanoušci jezdili kolem nich na svých člunech, plus tisíce dalších stály na pobřeží. „Podle možností budu slavit, co to půjde,“ usmál se Jan Rutta nad otázkou, jak si vychutná svůj úspěch doma. Hodně se do Česka těšil, za mořem byl 13 měsíců v kuse. Teď je volným hráčem a od pátku se teoreticky může domluvit na smlouvě s každým klubem NHL.

Myslí hráč na něco, když se k němu blíží Stanley Cup a má ho zvednout na hlavu?

„Jak je asi hrozně těžký a abyste s ním neupadli.“ (směje se)

A je těžký?

„Šíleně! Kluci ten pohár zvedali přede mnou a vy se na něj koukáte. Přišlo mi to celou dobu takové nereálné, že já ho budu držet taky. Nakonec to bylo hrozně hezký a všechno, co pak následovalo se Stanley Cupem dál, taky. Třeba pak byla úžasná oslava na lodích u nás ve městě. Lidi stáli na břehu, bylo nádherné počasí, všichni jsme si to užili.“

Jaký jste vlastně slavící typ?

„Myslím, že dobrý, srandu snad nezkazím, pivo si dám rád. Mám pocit, že do party jsem zapadl.“ (směje se)

Takže se vám líbí i slavná věta bývalého útočníka Petra Klímy, že kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil?

„Už mám trochu rozum. Ráno se většinou nestydím, ale to neznamená, že bych se nebavil.“ (směje se)

Nakonec těch 65 dní v hokejovém play off táboře docela uteklo, ne?

„To teda ne. (směje se) Ale zase stálo za to tam být a celou bublinu podstoupit.“

Výsledek nebyl úplně marný...

„Pro nás ne. (směje se) Jen trochu lituju ostatní kluky, kteří tam byli taky dlouho a nemají nic. Ti to prožívají určitě hůř.“

Když jste si zlomil v srpnu nohu a play off se pro vás zavřelo, proklínal jste bublinu hodně?

„Nic moc to nebylo. Navíc před přerušením sezony jsem dělal v zimě to samé, jen jsem rehabilitoval a koukal se na hokej. Měl jsem radost, že jsem konečně zpátky, těšil se na hokej, ale 5. srpna proti Bostonu jsem se zranil. Nebylo to úplně jednoduchý.“