Gudas o Floridě: Volil jsem ze čtyř týmů. Popsal detaily o Washingtonu

Seběhlo se to rychle. Radko Gudas přestal být volným hráčem hned první den po otevření trhu. Vrací se na Floridu, kde kariéru v NHL začínal, tentokrát však do týmu Panthers. „Nabídli nejlepší smlouvu, na nejdelší dobu. Patří k lepším týmům, je to jedno z nejlepších míst pro život,“ shrnuje v rozhovoru pro iSport Premium 30letý obránce, který podepsal na tři roky za celkem 7,5 milionu dolarů (172,5 milionu korun). Po Tampě Bay, Philadelphii a Washingtonu míří do čtvrtého klubu.

Dlouho to ve Washingtonu byla pohoda jazz. Zlom nastal po Utkání hvězd, kdy začal víc inkasovat. Odskákal to Radko Gudas. Přestávali ho stavět, ze San Jose přivedli podobně založeného Brendena Dillona. Moc se nezměnilo ani po restartu NHL. Na trhu však byl tenhle řízek do obrany žádaným zbožím. „Ozvalo se docela hodně klubů. Až mě to překvapilo,“ připouští.

Novou smlouvu jste podepsal hodně rychle, ačkoli situace pro vás po sezoně ve Washingtonu nebyla úplně příznivá. Jak se dohoda s Floridou rodila?

„Byl jsem hlavně šťastnej. Po tom, jak se ke mně zachovali ve Washingtonu. Hrozně mě to mrzelo, myslím, že jsem si to nezasloužil za to, co jsem tam odvedl a jak jsem se choval. Jsem rád, že se to rozhodlo rychle. Nechtěl jsem na nic dlouho čekat. Měl jsem jasno ohledně podmínek. Florida je splňovala, nebyl důvod tam nejít.“

Podepsal jste hned první den po otevření trhu volných hráčů. To jste možná nečekal, že?

„V šest deset večer mi volal agent: ‚Tady ti nabízejí tohle, tady tohle.‘ Florida navrhla nejlepší smlouvu, na nejdelší dobu. Patří k lepším týmům, je to jedno z nejlepších míst pro život. Rozhodlo i to, že rodinka bude moct být zase v teple, přes zimu to bude něco jiného, než ve Philly a Washingtonu. Začínal jsem v Tampě, ale neměl šanci tam s dětmi být, když se narodila první z nich Leontýnka, zrovna mě vytrejdovali. Volil jsem nakonec ze čtyř týmů. Když jsem se ptal ostatních klubů, jestli mi dají stejně dlouhou smlouvu jako Panthers, moc se na to netvářili. Takže to bylo jednoduchý.“

Psalo se hodně rovněž o Torontu. Kdo byli další zájemci?

„Nevím, jestli tohle vůbec můžu prozradit. Ale do Toronta mě chtěli vyměnit už