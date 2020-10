Divoký hazard Vegas. Tučný podpis hvězdy znamená: vyhrát teď a tady!

Zblízka vyrovnal bekhendem Joe Pavelski, který se v letošním play off trefil už podeváté. Gól vstřelil i s přispěním teče blokujícího Natea Schmidta, od jehož hokejky se puk nečekaně vznesl do vzduchu nad lapačku Robina Lehnera. • profimedia.cz

Alex Pietrangelo bude příštích sedm let za 61,6 milionu dolarů hájit zlaté barvy Vegas Golden Knights. Ti tak nabíjejí svou houfnici do maximální možné míry. Už před příchodem hvězdného obránce byli v NHL považováni za favority, nyní jsou očekávání ještě vyšší. Historie však říká, že si koledujete o průšvih, když potvrdíte tak dlouhou smlouvu s hráčem, kterému je už třicet let. Především v posledních letech dohody je pak vysoký plat přítěží. I z toho lze odvodit jasný cíl Vegas: vyhrát teď a tady!

Ta situace se neustále opakuje. Na trhu volných hráčů se objeví jméno hokejisty, který v posledních sezonách předváděl skvělé výkony. Cena je vysoko, kvalita má být zaručena. Jenže hráč s čerstvým tučným kontraktem přijde do nového prostředí, kolem sebe má rázem neznámé parťáky. Při dlouhodobých dohodách je riziko o to větší, že nový podpis má přinést úspěch hned. V případě spojení teď už bývalé dlouholeté opory St. Louis Alexe Pietrangela a Vegas tomu není jinak.

Kontrakt na sedm let s gáží 8,8 milionu dolarů ročně to jen potvrzuje. Z kanadské hvězdy učinil pátého nejlépe placeného obránce ligy. „Získáváme hráče, který je v každém roce v diskusi o nejlepšího obránce. Je jeden z top beků ligy. Už čtyři roky byl v NHL kapitánem a ví, co to znamená dotáhnout tým k zisku Stanley Cupu. Nešli bychom do tak dlouhé smlouvy, pokud bychom nebyli stoprocentně přesvědčeni o tom, že nám Alex opravdu pomůže,“ lebedil si po podpisu generální manažer Kelly McCrimmon pro nhl.com.

Tým Golden Knights je připravený mašírovat za pohárem a Pietrangelo hledal klub s nejvyššími ambicemi, který mu bude schopen poskytnout sedmiletou smlouvu, logicky si tedy obě strany náramně porozuměly.

Pak je tu však i varování. Kdo z obránců se vyplatil po celou dobu takhle dlouhého kontraktu? Odstrašujících příkladů je hned několik. Rozhodně více než těch povedených. Ryan Suter v Minnesotě, Kevin Shattenkirk v New York Rangers, P. K. Subban v New Jersey, Marc-Edouard Vlasic v San Jose, Brent Seabrook v Chicagu… To je jen rychlý výčet. Mnoho z nich se v závěrečných letech dlouhých smluv potýká se slabší formou nebo se zdravotními problémy.

Nejlépe placení obránci v NHL 1. Erik Karlsson San Jose 11,5 2. Drew Doughty Los Angeles 11 3. Roman Josi Nashville 9,059 4. P. K. Subban New Jersey 9 5. Alex Pietrangelo Vegas 8,8 (roční plat v milionech dolarů)

Všichni tihle hráči měli skvostné sezony, pak získali dlouhodobý kontrakt a v jejích posledních letech zabíraly vysoké mzdy platový strop, přičemž výkony gáži zkrátka neodpovídaly. Skoro se zdá, že kluby jsou smířené s tím, že aby na několik ročníků získaly obránce v plné formě, zavážou se tím zároveň k tomu, že na poslední rok nebo dva se ze smlouvy stane finanční koule u nohy. Jen jediná věc může takové rozhodnutí vyvážit. Tím je zisk Stanley Cupu. Když se to povede, nikdo slabší roky na konci smlouvy řešit nebude.

Ale v tuhle chvíli vůbec nic nenapovídá tomu, že by loňský šampion NHL se St. Louis neměl být okamžitou posilou. Pietrangelo patřil především v posledních třech ročnících do absolutní špičky mezi zámořskými obránci, vedle Victora Hedmana, Romana Josiho či Johna Carlsona. Dovedl svůj tým v lize na vrchol jako kapitán, dlouhodobě prokazuje konzistentní výkony. A k prvotřídní hře dozadu je schopen přidat i plno kanadských bodů.

Už tak dobře zajetý obranný stroj Golden Knights se rozhodně vylepšil, o tom nemůže být sporu. Vegas si zároveň připravilo půdu výměnou jiného beka Natea Schmidta do Vancouveru, čímž si pro Pietrangela uvolnilo místo jak v sestavě, tak pod platovým stropem. „Schmidta bychom vyměnili jen v jediné chvíli a při jediné příležitosti. Tou byla tato možnost, kdy se nám naskytlo podepsat Alexe Pietrangela,“ popsal důvody výměny generální manažer McCrimmon.

Kromě Pietrangela si vedení pojistilo na pět let služby brankáře Robina Lehnera, jenž bude i nadále tvořit silný tandem s Marcem-Andrém Fleurym. O rok prodloužil také český dříč Tomáš Nosek. Dle papírových předpokladů se z Vegas stává společně s Coloradem největší favorit v Západní konferenci.

