SE SIMONOU: Kubalík o Chicagu, bublině i oslavách nové smlouvy

Z první sezony v NHL má Kubalík skvělý dojem, který se umocnil ještě víc, když se s Blackhawks dohodl na nové dvouleté smlouvě v hodnotě 7,4 milionů dolarů. „Určitě jsem spokojený. Jsem rád, že nebyly žádné větší problémy. Chtěl jsem samozřejmě zůstat, líbilo se mi tam. Chicago je tým, který mi dal šanci," neskrýval radost bývalý útočník plzeňské Škodovky. Nový kontrakt se samozřejmě neobešel bez oslavy, na které nemohlo chybět české pivo.

Kariéru v NHL začal opravdu ve velkém stylu. Po úžasném zážitku v podobě debutu v Praze a následném gólů při prvním představení v Chicagu si Kubalík musel projít i těžkým obdobím, kdy okolí i on sám od svých výkonů čekal mnohem víc. Poté ale přišel zlom a reprezentační kanonýr se v zámoří rozjel. "Začalo se nám dařit s Jonathanem Toewsem. Sedli jsme si, za což jsem byl hrozně rád, protože on je hráč, který na ledě udělá spoustu práce. Řekl bych, že pomůže komukoliv," řekl na adresu kapitána Blackhawks.

V základní části stihl Kubalík vystřílet celkem 30 gólů. Pravděpodobně by jich přidal ještě víc, kdyby sezona nebyla přerušena kvůli COVIDu-19. "Nikdo pořádně nevěděl, co bude. Řešilo se jenom play off, ve kterém jsme vlastně nebyli. Moc velkou pozornost jsem tedy tomu nedával. Zničehonic pak přišla zpráva, že play off bude rozšířené o x týmů, a že Chicago bude uvnitř bubliny," vzpomínal účastník olympijských her v Jižní Koreji 2018.

Život v bublině v Edmontonu se mu těžko popisuje, podle svých slov se ale snažil užívat si premiérové play off co nejlépe. Bylo to vidět. Kubalík hned ve svém prvním zápase vyřazovací části NHL sestřelil Oilers pěti body (2+3). Tým okolo kapitána Connora MacDavida se Chicagu s velkým přispěním českého forvarda dokonce podařilo vyřadit. "Postup přes Oilers byl úspěch, a pak jsme ještě potrápili Vegas. Myslím si, že v klubu panovala spokojenost," usmíval se někdejší král extraligových střelců.

Nyní se již nemůže dočkat, až začne nová sezona. Stejně jako všichni borci z NHL si ale bude muset počkat minimálně do začátku ledna.