Kubalík zůstane v Chicagu! Podepsal na dva roky, vydělá si 7,4 milionu

Kubalík má za sebou premiérovou sezonu v NHL, ve které se hned zařadil mezi hlavní hvězdy Blackhawks. V 68 zápasech základní části vstřelil 30 branek, přidal 16 asistencí a dostal se mezi trojici finalistů Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. V play off přidal další čtyři góly a čtyři asistence. Byl druhým nejlepším střelcem Chicaga.

Some 𝗗𝗼𝗺 good news🎉



Forward Dominik Kubalik has inked a 2-year contract extension that runs through the 2021-22 season! #Blackhawks pic.twitter.com/z31ES8m8d8