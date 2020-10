Skaut, co doporučil Chicagu draftovat Reichla i Krutila: Paráda, když to vyjde

Jezdil do Berlína i na reprezentační akce, kde hráli zrovna mladí Němci. Důvod? Vyhlédl si pro Chicago útočníka Lukase Reichla. Nakonec to mělo smysl. Blackhawks na reporty skauta Karla Pavlíka (42) dali a použili na synovce Roberta Reichla svoji první volbu v draftu. „Doufejme, že tak do dvou let by se mohl v NHL chytit,“ věří mu. A taky rozebírá, proč Chicagu doporučil brát ve čtvrtém kole českého obránce Michaela Krutila.

Žádná plná hala. Žádné velké emoce, předávání dresů a kšiltovek talentovaným hokejistům. Draft NHL se kvůli pandemii konal v hodně omezeném režimu. Každý tým volil před týdnem ze svého města. Vždycky se tam přepojilo vysílání a šéf skautingu nebo manažer oznámil svoji volbu. Je to další příběh zvláštní doby, kterou drtí COVID-19. A skauti? Zůstávali doma připojeni přes internet. Takhle sledoval volby Chicaga i Karel Pavlík.

Byly to pro skauty hodně zvláštní dva dny, když se draftovalo přes přenos na internetu?

„Bylo to hodně jiné, celá sezona byla zvláštní, když se od března nehrálo. Vytížení jsme byli ale docela dost, přes internet jsme dělali různé pohovory s hráči. Původně bychom se s kluky potkali na srovnávacím víkendu v Americe na NHL Combine, ale ty se nekonaly. A samotný draft byl hodně zajímavý, dost jiný než normálně.“

Když režie přepnula do Chicaga, že volí váš tým, byla vidět kabina s dresy, tablety, počítače a klid. Jak to vypadalo u vás doma? Představuju si větší šrumec, haldu vytisknutých papírů, poznámek…

„Stačí mi tablet. (usměje se) Ale žádný blázinec se nekonal, když jste koukal na draft, už jsme měli dané, koho vezmeme. Dlouhodobě jsme všechno probírali, šéf měl jasno. Jenom kdyby se situace změnila, něco se dělo, byli jsme připraveni případně konzultovat nastalou situaci. Většinu doby jsme ale my skauti jen poslouchali a taky se dívali do šatny.“

Čekal jsem aspoň jednou scénu z filmu Velký draft, kde šéf do poslední chvíle váhá nad klíčovým rozhodnutím. Rozjede se tam frmol, trejdy, velké domlouvání, řešení detailů pod tlakem... Vážně ani náznak ničeho takového?

„Ne, všechno šlapalo. (usměje se) Samozřejmě jsme nějaké hráče ze seznamu přeskočili, už jsme třeba měli někoho na určitý post a chtěli jinou pozici, tak tam jsme naše interní pořadí upravovali. Ale to je normální. Jen to tedy nebyla taková bomba jak ve filmu.“

Aspoň nějaké lehké vzrušení jste si užil?