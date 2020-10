Jak postavit vládce NHL? Jeden tah může zhatit roky, vyplácí se trpělivost

Zhruba deset let. To je odpověď na otázku, jak dlouho trvá sestavit družinu, která je schopná mašírovat za Stanley Cupem. Potřebujete mraky výměn, draftů a šikovných smluv, kdy stlačíte hráčské gáže co možná nejníže. A taky, jak dokazuje chování posledních pěti šampionů, je třeba chladná hlava na letním trhu a při přestupové uzávěrce. Na poslední chvíli nelze dohánět díry v kvalitě kádru. Už by mělo jít jen o vyladění mozaiky.