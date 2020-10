Simon se stěhuje za Rittichem. S Calgary podepsal roční smlouvu

Šestadvacetiletý odchovanec Sparty Simon se stal v pátek 9. října při otevření trhu nechráněným volným hráčem. Pár dnů předtím už bylo zřejmé, že o něho Penguins ztratili zájem, když od nich neobdržel kvalifikační nabídku na nový kontrakt v NHL. Pittsburgh to vysvětlil nedostatkem místa pod platovým stropem pro nadcházející sezonu.

„Dominik je jedním z hráčů, kterým bude těžké předložit kvalifikační nabídku, protože má možnost jít k arbitráži. Nevím, kam by tam výše jeho smlouvy vyšplhala. Nemůžeme riskovat, že bychom se dostali přes platový strop,“ uvedl tehdy pro deník Post-Gazette generální manažer Pittsburghu Jim Rutherford.

✍️ time!



The #Flames have inked forward Dominik Simon to a one-year deal! https://t.co/Zz7dbRfIcz