Zbrojení v NHL: rezignace Chicaga, šok v Kanadě. Kdo posílil nejlíp?

Přišlo vám letošní „Free Agency“, které se otevřelo 9. října, turbulentní? Hned první den zaregistrovali statistici na 80 podpisů v celkové hodnotě 302 milionů dolarů. O rok předtím to bylo 126 a 708 milionů, nejistá situace kolem COVIDU-19, kvůli které se sezona dohrávala v edmontonské a torontské bublině, si vyžádala svou daň. Výrazně se zkrouhl také počet dlouhodobých smluv. Ale třeba takový Alex Pietrangelo měl kliku, ve Vegas bude příštích sedm let kasírovat ročně 8,8 milionu dolarů.

Na trhu volných hráčů ulovili přes ofenzivu nejzvučnější jméno - Taylora Halla. Vedení Sabres za roční službu 28letého kanadského útočníka zaplatí osm milionů dolarů. Jednička draftu z roku 2010 měnila dres podruhé v rychlém sledu, vloni v prosinci ho z New Jersey získala Arizona. A celé Buffalo je po letech strádání a devíti absencích v play off v řadě na nohou. Podle GM Kevyna Adamse Hall skvěle zapadne do útoku k centru Jacku Eichelovi. „Máme štěstí, že máme jednoho z elitních centrů v lize a teď nás posílilo jedno z nejlepších křídel. Čekáme od nich velké věci.“ Pro zajímavost: Hall, vloni v 65 zápasech 52 bodů za 16 branek a 36 asistenc, bude po Dominiku Haškovi teprve druhým vítězem Hart Trophy na soupisce Sabres.

Jenže hlavní problém Oilers nevyřešili, byť se enormně snažili. A tím je jejich brankoviště. Stáli o Jacoba Markströma a Braydena Holtbyho, oba ale kývli za horší peníze Calgary, potažmo Vancouveru. Třetím cílem měl být Petr Mrázek, pro kterého má GM Ken Holland slabost od dob společného působení v Detroitu, jenže ani tady to nedopadlo. A tak budou průšvihy za ofenzivně laděným týmem Connora McDavida a Leona Draisaitla dál řešit Mikko Koskinen a veterán Mike Smith. A to bude velký problém, což ostatně ukázalo i předkolo letošního play off, kdy je ve čtyřech utkáních vymetlo Chicago. Finský obr chytal s úspěšností 88,9 %, 38letý Smith se 78,3 %...

Klíčový forvard Anthony Mantha podepsal novou čtyřletou smlouvu ve středu, díky ní vydělá 22,8 milionu dolarů. Do obrany přišli Jon Merrill, Troy Stecher a především z Rangers Mark Staal. Balit věci musel sice oblíbený, ale v uplynulém ročníku podprůměrný Jimmy Howard, jeho místo v brance zaujme posila z Islanders Thomas Greiss. To se povedlo. A klíčový tah na závěr: Yzerman vyplatil Justina Abdelkadera z lukrativní sedmileté smlouvy, podle které měl za Red Wings hrát ještě v dalších třech sezonách.

Tady platí jednoduchá rovnice: hůře už být nemůže. Red Wings letos v základní část vyhráli ze 71 pokusů jen sedmnáctkrát, inkasovali 265 branek a vstřelili jen 142. Ve všech možných i nemožných statistikách byli nejhorší v NHL, bez play off je člen Original Six dlouhé čtyři sezony.

Canucks byli štikou minulé sezony, jedním z nejpříjemnějších překvapení. V předkole vyřídili 3:1 Minnesotu, v prvním kole šokovali 4:2 úřadující šampiony Stanley Cupu ze St. Louis. A nechybělo moc, aby zvládli i sedmý duel proti Vegas. Navíc dali světu Quinna Hughese, 21letý zadák měl nejvíc asistencí (45) i bodů (53) ze všech nováčků a pomohl týmu k prvnímu postupu do play off od roku 2015, v hlasování o Calder Trophy skončil druhý za Calem Makarem z Colorada.

Zůstali talentovaní Nick Suzuki a Jesperi Kotkaniemi, Brendan Gallagher prodloužil smlouvu o šest let. Do obrany přišel Joel Edmundson a do útoku Josh Anderson (výměna s Columbusem za Maxe Domiho) s Tylerem Toffolim. Spolehlivou dvojku navíc Bergevin uloupil v St. Louis, Price a Allen budou nejdražší brankářskou dvojicí v lize (dohromady za sezonu 14,85 milionu dolarů). A české fanoušky jistě těší, že slavný klub vzal na draftu ze 48. místa Jana Myšáka.

Čekali jste, že Canadiens vyřídí v předkole Pittsburgh? Asi ne, přísná defenziva ale Crosbymu a spol. hokej dokonale otrávila, Penguins vstřelili ve čtyřech zápasech jen osm gólů, v posledním utkání je pak Carey Price dokonce stylově vynuloval. Rozdíl 15 bodů po základní části byl zapomenut, slavil klub, který do rozšířeného play off prošel z 24. pozice jako úplně poslední.

PORAŽENÝ - Chicago Blackhawks

Zřejmě největší looser trhu s volnými hráči. Zlaté éra, kdy mezi lety 2010 a 2015 slavili Blackhawks tři Stanley Cupu, se do města hned tak nevrátí. Klub si sice po dvouleté pauze strčil play off, dokonce v předkole porazil domácí Edmonton, proti Vegas už byl ale jen hodným sparingpartnerem. A bude hůř... Po sezoně klub pustil letitou jedničku Corey Crawforda (New Jersey) i Brandona Saada (Colorado), odejít můžou i další. Velkým aspirantem je například Brent Seabrook. To je ovšem spíše zbožné přání Blackhawks, pětatřicetiletý obránce v průběhu sezony vypadl ze sestavy, poté se zranil a navíc zabírá 6,875 milionu pod platovým stropem.

Řezy v týmu extrémně nelibě nesli fanoušci i kapitán Jonathan Toews. „Nikdo mi neřekl, že jdeme do přestavby. Tohle téma se mnou vůbec nebylo komunikováno. Je to pro mě velký šok, protože je to úplně jiný směr, než jaký jsem čekal,“ vztekal se Toews, který má platnou smlouvu až do roku 2023. Ale vše zlé je pro něco dobré, ještě větší porci na ledě získají mladí vlčáci Alex DeBrincat a Dominik Kubalík.

Vedení Blackhawks své tahy zkusilo vysvětlit v dopise adresovaném fanouškovské obci. „Chceme více než jen jednu další příležitost vyhrát pohár. Chceme opět dosáhnout na vrchol a zůstat na něm, k čemuž potřebujeme nové talenty, kteří by doplnili naše hvězdy. Příliv mladíků a jejich vývoj zabezpečí flexibilitu a novou hloubku naší sestavy. V play off 2020 jsme byli nejmladším týmem a několik našich hráčů zažilo tento tlak vůbec poprvé ve své kariéře. To pomůže rychlejšímu vybudování kultury, která je založená na snaze zdokonalit se pomocí konkurence, která je neoblomná, zaangažovaná a motivovaná vítěznou mentalitou týmu,“ stálo v něm mimo jiné.

Tak uvidíme...