Čech ve vysoké pozici u nováčka NHL vypráví: Zlákal i známého z Komety

Vypustili Krakena. Nový klub ze Seattlu se prvních zápasů v NHL dočká v sezoně 2021/22, chapadla však roztahuje už teď. Nedávno oznámil jména skautů. Je mezi nimi i Robert Kron (53), který lovil dvanáct let talenty pro Carolinu, a zasloužil se třeba o to, že Hurricanes v roce 2017 draftovali Martina Nečase. V týmu nováčka zastává vysokou pozici ředitele amatérského skautingu a už pomáhá skládat kádr mužstva. „Cítím zodpovědnost, zároveň je to strašně vzrušující,“ přiznává v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

Jako hráč vozil medaile z mistrovství světa, dvanáct sezon působil v NHL. Hrál za Vancouver, Hartford, později Carolinu, kde se setkal s Ronem Francisem. Ten byl později v Carolině jeho bossem a na konci léta mu dal nabídku, nad níž dlouho neváhal. „Rozmýšlel jsem se asi deset minut,“ říká Robert Kron, který z role hlavního evropského skauta Hurricanes povýšil v Krakenu na místo direktora. Je v úzkém kontaktu s generálním manažerem Francisem, záleží na něm důležitá rozhodnutí, jeho slovo má váhu.

Jak se cítíte coby velký šéf?

„Velkej šéf, to zní hezky. (směje se) Cítím zodpovědnost, která ještě vzrostla. Na druhou stranu je to strašně vzrušující. Dostal jsem příležitost zase pracovat s Ronem Francisem, mám před sebou super výzvu udělat historicky první draft nového týmu, podílet se na jeho složení. Navíc Seattle je vynikající lokalita, skvělý klub. Opravují tam halu, bude vůbec jednou z nejlepších na světě. Zeroemission aréna (s nulovými emisemi uhlíku), první svého druhu. Jde o velký projekt za devět set milionů dolarů. Ukazovali nám, jak to postupuje. Staví se nové tréninkové středisko, už teď je obrovský zájem o lístky, vypadá to super.“

Stejnou pozici jako vy zastávají v NHL jen další dva Evropané, z Čechů se tak vysoko nikdo nedostal.

„Vidíte, to mě ještě nenapadlo. To je hezký. Doufám, že to půjde.“

Máte na starosti tým amatérských skautů, který je klíčový pro získávání nové generace talentů. Zabýváte se tedy především mladými hráči?

„Obnáší to samozřejmě přípravu na vstupní draft, mapování hráčů pro budoucnost. To je moje starost nebo celého mého týmu, protože to nejsem jenom já. Máme zkušené skauty, které budu muset nějak dirigovat. S Ronem Francisem spolupracuji i na té druhé stránce, tedy profesionálním skautingu, protože součástí toho je rovněž znalost volných hráčů z Evropy. Nejde přímo o rozšiřovací draft, ale trh volných agentů, o kterých se budeme bavit. Za tu chvíli, co tam jsem, vidím, jak se pracuje taky na úrovni sledování hotových hráčů, profesionálů. Kde se vytvářejí různé modely, kdo by mohl být k mání, koho bychom si mohli vzít z jiných týmů. Je to hodně detailní a zároveň nesmírně zajímavá práce.“

Informace o vašem nástupu se objevila teprve minulý týden. Nicméně, jak jste v Seattlu dlouho?

„Už od září. V Carolině jsme se připravovali na virtuální draft. Jednoho dne mi zavolal Ron, že požádal o povolení se mnou mluvit, aby pro mě vyjednal možnost jít do Seattlu. Hurricanes mu to umožnili jen asi na dva dny. Museli jsme se domluvit rychle. S Ronem se známe celkem dlouho a velmi dobře. Pracovali jsme spolu, hráli spolu, takže mi vysvětlil, o co jde a jak by si to představoval. Bylo to hned hotové. Jen to nechtěl ještě oznamovat s ohledem na draft.“

Na výběrech Caroliny v letošním draftu už jste se tedy nepodílel?

„Zůstal jsem do poslední chvíle, pořád jsem účinkoval za Carolinu. Měli jsme videokonference a vytvářeli seznam hráčů. Měl jsem ho po ruce, tak nějak jsem věděl, jak Carolina přemýšlí a bude postupovat. Šlo o kolektivní vklad, ale ty hráče jsem samozřejmě znal.“

Co přišlo potom?

„Dávali jsme dohromady celý tým skautů pro Seattle. Napřed evropských. Najali jsme je dřív, protože jak začala KHL a další soutěže, chtěli jsme tam mít zastoupení. Teď jsme dodělali tým pro Severní Ameriku a klub vydal oficiální tiskové prohlášení.“

Další dva skauty jste přetáhli z Caroliny, je mezi nimi i Pelle Eklund, který NHL hrál jako vy, pracoval pro Phoenix, Montreal a Edmonton. V Česku dobře známý Fin Sasu Hovi však skauta dosud nedělal. Jak jste přišli na něj?

„Dostal jsem se k němu přes Marka Vorla. Dělá agenta Martinu Nečasovi, spolupracujeme celkem hodně, a když byl na draftu, poznali jsme se víc. Márovi jsem řekl,