NHL ztrácí na hodnotě, kluby chudnou. Bude hůř, výjimka jsou Rangers

Magazín Forbes sestavuje pravidelně žebříček klubů NHL podle jejich hodnoty. Teď to pro autory Mikea Ozaniana a Kurta Badenhausena nebyly moc hezké počty. Průměrná hodnota klubu NHL je podle nich 653 milionu dolarů, což vypadá slušně. Zádrhel tkví v tom, že na svém zůstalo jen sedm organizací, zbytek vykazuje nižší hodnotu než v minulém roce. Vyšší nemá nikdo.

Na špici se nic nemění, první jsou NY Rangerns (1,65 miliardy) a za ním kanadský dvojblok Toronto s Montrealem. Mají extrémně silné trhy, dovedou se poprat s ekonomickými problémy. „Celé organizace teď čelí výzvě, jak dorovnat svoje provozní ztráty, které způsobila pandemie. Jednou ze strategií může být zvýšení kapitálu prostřednictvím prodeje menšinových podílů dalším investorům,“ nastínil pro Forbes další vývoj Drew Dorweiller, ředitel jedné z investičních bank z Montrealu.

Výhra ve Stanley Cupu nepomohla

Pandemie koronaviru ovlivnila NHL silně. Liga přestala bohatnout a hodnota klubů poprvé od roku 2001 nestoupla, ale celkově klesla o 2 %. Zhoršení ekonomické situace je patrné na víc faktorech. Tak třeba, devět týmů bylo za poslední ročník v dvouciferné milionové ztrátě, což je o čtyři více než rok zpátky. Provozní ztrátu -11 milionů dolarů vykazuje i Tampa. Což nikdy nebývalo, hodnota vítěze Stanley Cupu většinou vždycky strmě stoupne, teď je úspěch, že neklesla. Důvod je jasný, nebyla šance úspěch prodat.

Největší ztrátu vykazují New York Islanders (39 milionů dolarů), přesto magazín Forbes zachoval jejich hodnotu stále na 520 milionech stejně jako před rokem. Navíc zmiňuje, že se všechno nejspíš u klubu otočí, od podzimu 2021 by se mělo v klubu všechno otočit do černých čísel. V plánu je totiž stěhování do moderní arény Belmont Park.

V covidových počtech se dá najít i důvod, proč liga sáhla hráčům na peníze a chtěla by z jejich platů ukrojit ještě víc. V kolektivní smlouvě stojí, že si hráči i liga dělí zisky rovným dílem. Jenže před sezonou, tedy před vypuknutím pandemie, očekávala zisky ve výši 5,4 miliardy dolarů. Ve výsledku ale spadly na 4,4 miliardy. Problém? Hráči tím pádem na výplatách dostali víc než zmiňovanou půlku. Což je z pohledu majitelů potřeba teď narovnat, takže z toho důvodu přišel i požadavek na vyšší escrow, tedy částka, kterou hokejisté odevzdávají do společného fondu. Zpátky peníze dostanou postupně, pokud se lize daří.

Bez diváků obří ztráty

Problémy klubům způsobilo i play off bez diváků, neprodaly žádné vstupenky. Současně byl i pryč prodej suvenýrů přímo v hale, zavřené zůstaly stánky s občerstvením. Údajně by tady kluby měly ztratit nejvíc, v kolonce zisk by měly zmíněné položky plnit až 70 %.

A dobré zprávy na konec? Spíš nejsou. Špatných je víc. V půlce ledna by se měla rozjet zkrácená sezona, která by měla mít maximálně 52 zápasů. Stoprocentně začne opět bez lidí, pokud liga opravdu nerozjede nakonec velký byznys se zápasy pod širým nebem, na kterých by teoreticky při povolených návštěvách mohla vydělávat. Ztráty budou teď jinak nejspíš vyšší než v předchozím ročníku, protože tehdy na drtivou část dlouhodobé sezony mohli fans. Teď absolutně nemáte žádnou prognózu, kdy k takové věci dojde. Černý scénář navíc říká, že i play off může být s prázdným hledištěm, i když NHL doufá, že postupně lidi do hal dostane.