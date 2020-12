Zemřel první šéf Colorada (†72). Ulovil Roye, z Pardubic vytáhl Hejduka

Lepšího budovatele nového týmu si NHL v Denveru roku 1995 snad ani nemohla přát. Pierre Lacroix přitom v nejprestižnější hokejové lize světa působil teprve jednu sezonu jako GM Quebecu, kde došlo po ročníku 1994/95 k velkému stěhování mužstva do Colorada. Rodák z Montrealu, který zůstal ve funkci i na nové adrese, se však později ukázal jako geniální muž s mimořádnými schopnostmi na lov hvězd.

„Pierrovo oko na talenty, uznání pro elitní sportovce a nebojácnost při realizaci velkých obchodů z něj udělaly jednoho z nejúspěšnějších stavitelů týmu v nedávné historii NHL. Byl dravě soutěživý a osobně angažovaný. Svými kolegy byl vysoce ceněn svými kolegy a jeho hlas byl respektován v celé lize. NHL truchlí nad jeho odchodem a vyjadřuje soustrast jeho ženě Colombe, jejich synům Martinovi a Ericovi a celé rodině Lacroix,„ uvedl v prohlášení Gary Bettman, komisionář NHL na adresu zesnulého veleúspěšného manažera.

Byl to právě Lacroix, kdo ještě do Nordiques v čele s kapitánem Joem Sakicem, se kterým hrál i český reprezentant Martin Ručinský, přivedl ze Švédska Petera Forsberga a New York Islanders přebral německého čahouna Uweho Kruppa. Ten největší úlovek (v celé kariéře) přišel až u začínajících, ale již tak dost ambiciózních Avalanche, do jejichž brány přivedl legendárního kanadského divočáka Patricka Roye. Šlo o přestupovou mega bombu celé NHL, která se však kvůli tehdejší krizi v kanadském velkoklubu dala očekávat.

Hvězdný gólman, jenž vychytal Canadiens dva Stanley Cupy, se vůbec nesnesl s novým vedením a obzvláště ne s trenérem Mariem Tremblayem. Projevovalo se to i jeho výkonech mezi třemi tyčemi. Bod zlomu nastal 2. prosince 1995 v památném utkání s Detroitem (11:1 pro Red Wings!), ve kterém nechal trenér Roye v tom hrozném utrpení úmyslně vykoupat. Když po sedmém inkasovaném gólu šel zcela ponížený brankář střídat, prošel se nejprve po střídačce vedle kamenně tvářícího se Tremblaye, až se dostal k prezidentovi klubu Ronu Coreymu sedícímu za střídačkou, kterému narovinu oznámil, že to byl jeho poslední zápas za Montreal.

Následné události, během kterých již byl Lacroix velice aktivní na poli vyjednávání, probíhaly ohromnou rychlostí. O čtyři dni později vystoupil GM Canadiens Réjean Houle na tiskové konferenci, kde oznámil, že byl Roy vyměněn do Colorada společně s kapitánem Mikeam Keanem za gólmana Jocelyna Thibaulta, útočníka Andreje Kovalenka a také za Martina Ručinského. Obrovským trejdem trefil šéf Avs jackpot. Maskovaný bouřlivák v novém dresu rozjel náramnou jízdu na lavině, na které ve stejné sezoně vychytal již svůj třetí Stanley Cup a z nováčka NHL se stala senzace.

Lacroix si mohl mnout ruce, pod nimi totiž vznikla silná mašina, která ani po svém úvodním ročníku snů nepřestala býti hladová. GM Avalanche ale lovil dál. O dva roky později mu vyšel parádní tah, když z Pardubic vytáhl ještě v Quebecu draftovaného Milana Hejduka. Klíčovou úlohu znovu sehrál kanadský funkcionář na přelomu tisícletí. Z Bostonu dohodl přestup Raye Bourquea, ostříleného matadora toužícího na sklonku kariéry po dosud nezískaném stříbrném Poháru.

V roce 2001 se ve vlezkušený obránce svém vůbec posledním zápase dočkal a Colorado tak slavilo svůj druhý triumf v NHL. „Budu navždy vděčný za jeho důvěru ve mě, jeho přátelství, vedení a vliv,“ napsal Bourque na svém Twitteru, kde vyjádřil ohromný smutek nad ztrátou dlouholetého přítele.

Our hearts are heavy today as we say goodbye to a great friend, mentor and leader. Pierre Lacroix gave me the opportunity to live my ultimate dream of winning a Stanley Cup. I will be forever grateful for his confidence in me, his friendship, guidance and influence. pic.twitter.com/rWxQaEmluJ