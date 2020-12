Přileťte, vyzývají potichu kluby NHL. Dohoda se blíží, jak přehází divize?

Filip Zadina se raduje ze svého gólu do sítě Mountfieldu HK v prvním čtvrtfinále Generali Česká Cupu • Michal Beránek (Sport)

Definitivní razítko na potřebných lejstrech stále není. Všechno ale nasvědčuje tomu, že NHL opravdu konečně brzy začne. Styčným datem je 13. leden. V tento den by se měly ligové mantinely znovu rozdunět. Také proto se hráči začínají z Evropy kvapem vracet za oceán. Cíl? Rychle si odbýt povinnou karanténu a připravit se na start kempů.

Zprávy z posledních týdnů jsou stále stejné: Jednáme. Oficiální potvrzení chybí, podle informací Sportu zpoza oceánu však všechno nasvědčuje tomu, že NHL brzy stvrdí začátek nového ročníku 13. ledna. O deset dnů dřív, tedy 3. ledna, by se měly pro hráče otevřít kempy všech klubů. „Je to na spadnutí,“ potvrzují zdroje z řad hráčských agentů.

Po příletu čeká hokejisty povinná karanténa, která se liší podle oblastí. Stále platným pravidlem NHL je alespoň sedm dní v izolaci, během kterých musí být každý jedinec čtyřikrát negativně testován.

Zkrácená základní část

Nestihnou se odehrát žádná přípravná utkání. Aktuálně se počítá s 56 zápasy základní části. S velkou pravděpodobností dojde také k přeskupení divizí. „Pokud se nic zásadního nezmění, je pravděpodobné, že vznikne nová kanadská divize se všemi kanadskými kluby. Zbytek se pak rozdělí podle polohy v USA do dalších tří divizí,“ přiznal komisionář NHL Gary Bettman.

Jakmile bude definitivně dohoda o startu ročníku uzavřena, bude o ní hlasovat Rada guvernérů NHL a Výkonná rada NHLPA. Zpečetěno by vše mělo být do konce tohoto týdne. „Handrkování s právníky a příprava všech potřebných smluv a dohod prostě zabere nějaký čas. Už se snad ale opravdu blížíme zdárnému konci,“ sdělil své informace Elliotte Friedman, expert kanadské stanice Sportsnet.

Pravděpodobná podoba divizí NHL: A: Boston, Buffalo, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington B: Carolina, Columbus, Detroit, Chicago, Florida, Minnesota, Nashville, Tampa Bay C: Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, Los Angeles, San Jose, St. Louis, Las Vegas D: Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal, Ottawa

Jako větší problém se aktuálně spíše jeví pandemie koronaviru. Čísla nakažených v USA i Kanadě nejsou v posledních dnech a týdnech příznivá. Ve hře je proto také start soutěže v bublinách. „Snaha všech klubů však míří k tomu, aby mohly hrát zápasy ve svých domácích arénách. Nikdo nechce do bublin v cizích městech. Liga ale ukázala v minulých měsících, že umí být flexibilní a řešit i těžké problémy,“ přidal svůj pohled další kanadský novinář Chris Johnston.

Hráčská migrace zahájena

I bez platné dohody se však naplno rozběhla hráčská migrace z Evropy do zámoří. Kluby tiše povzbudily hráče, aby se co nejdříve vrátili a odkroutili si své karantény. Pokud vše půjde dobře, během dalších týdnů přejde průmysl NHL z volné procházky do sprintu.

Také proto už Detroit ukončil české hostování Filipu Hronkovi a Filipu Zadinovi. Další hráči dostali zákaz zúčastnit se reprezentačního Channel One Cupu, namísto toho se balí a chystají na odlet.

V pondělí na let do Toronta nastoupili například Joe Thornton, který utnul své působení ve švýcarském Davosu, a švédský mladík Rasmus Sandin. Už minulý týden se společně do Calgary dostali Jacob Markström, Elias Lindholm a Joakim Nordström.

„Nechtěl jsem čekat příliš dlouho. Chtěl jsem se vrátit a být připraven na začátek kempu. Nebylo by ideální s tím otálet a vyjít z karantény třeba den před startem přípravy,“ vysvětlil svůj postoj Sandin. Že přijde o Vánoce s rodinou? „Bohužel, je to naše práce.“

Vedení NHL rovněž plánuje individuální nákup vakcín proti COVID-19. Health Canada minulý týden schválila očkovací látku od farmaceutického koncernu Pfizer-BioNTech poté, co vědci přezkoumali údaje z dvouměsíční klinické studie. Kanada se stala třetí zemí na světě, která vakcínu schválila. Plán vlády je proočkovat veřejnost. „Věříme, že další ročník 2021/22, v němž má soutěž rozšířit klub Seattle Kraken, se již odehraje v obvyklé podobě. Tedy s fanoušky v arénách a plným programem základní části,“ doplnil Bettman.