Poslední sezona? V NHL to letos může zabalit Chára i nový rekordman

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Corey Crawford o víkendu oznámil, že do nové sezony NHL nenastoupí a ukončí kariéru. Zkrácený ročník nejslavnější hokejové soutěže může být posledním i pro několik dalších hvězd, které do něj naskočí. Kdo by se mohl po koronavirem ovlivněné sezoně, která začíná už 13. ledna, rozloučit?

Patrick Marleau (San Jose Sharks)

Na Stanley Cup to v San Jose, kam se znovu vrátil, moc nevypadá, Patrick Marleau ale přece jen může mít důvod k oslavám. Pokud vydrží zdráv po celou 56zápasovou sezonu (což by mohl, jelikož nevynechal jediný zápas za devět let), překoná Gordieho Howea a stane se hráčem s největším počtem odehraných utkání v historii NHL. Dokonce si může dovolit i pár zápasů nehrát, na Mr. Hockey ztrácí 44 klání. Zisk rekordu bude pravděpodobně tím posledním, co 41letý Marleau v NHL udělá, podle zdrojů ze zámoří by do dalšího ročníku naskočil jen v případě, že by v tom současném musel vynechat více zápasů a prvenství v historické tabulce nezískal.

Nejvíce odehraných zápasů v NHL

1. Gordie Howe (1767)

2. Mark Messier (1756)

3. Jaromír Jágr (1733)

4. Ron Francis (1731)

5. Patrick Marleau (1723)