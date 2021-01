Sen o NHL se odsouvá. Zohorna, Teplý i Chalupa odesláni na farmu

Radim Zohorna se před odletem do Pittsburghu parádně rozehrál v Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Český hokejový útočník Radim Zohorna byl z přípravného kempu Pittsburghu poslán na farmu do celku Wilkes-Barre/Scranton do AHL. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu uzavřel s Penguins loni na konci dubna roční dvoucestnou smlouvu na 792.500 dolarů. Stejně dopadli i kmenoví hráči Chicaga Matěj Chalupa a Michal Teplý, kteří se přesunuli na farmu do Rockfordu.