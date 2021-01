Skvělý návrat Hertla! Zapsal 2+1. Mrázek má nulu, trefil se i Vrána

Obě Hertlovy branky padly v první třetině a sedmadvacetiletý odchovanec Slavie zařídil San Jose dvoubrankové vedení. V 52. minutě po Hertlově asistenci zvýšil Evander Kane na 3:1, ale Arizona díky povedenému závěru třetí třetiny vyrovnala. Čtyři sekundy před koncem se o to postaral Phil Kessel. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Logan Couture a zařídil Sharks bonusový bod.

