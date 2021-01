San Jose poznává, jak je důležité mít Hertla. Je to zvíře, chválil kapitán

Dalo by se říct, že se prosadil po své typické akci. Oba góly padly z prostoru na brankovišti, byly si velmi podobné. Tomáš Hertl se nebojí chodit do prostoru, kde to bolí, a vyplácí se to. „Je silný s pukem a v předbrankovém prostoru. Když hraje takhle, je to zvíře. Velmi těžko se brání. Jsme rádi, že ho máme,“ hodnotil Hertlův výkon kapitán týmu Logan Couture.

JIC you wanted to see the first goal of the season from another angle :-))@TomasHertl48 | #SJSharks pic.twitter.com/wikKhehsTJ — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 15, 2021

Důležitější než góly může být Hertlův přístup. Obrovská chuť po 350 dnech bez zápasu v NHL. Možná tohle chybělo Sharks v loňské zpackané sezoně. Tým má v kabině spoustu lídrů – Brent Burns, Erik Karlsson nebo již zmiňovaný Couture, ale výkonem na ledě tým strhnul Tomáš Hertl, první hvězda utkání.

Couture byl vlastně jediný hráč, který do zápasu výrazně promluvil mimo Hertlův útočný trojlístek. Kapitán a centr první formace v přesilovce asistoval u prvního gólu českého útočníka a rozhodl samostatné nájezdy. Ale jinak řádila druhá lajna ve složení Hertl (2+1), Evander Kane (1+2) a debutant John Leonard (0+2).

„Náš útok se mi líbí. Já s Kanem jsme spolu už pár zápasů odehráli. Dokázali jsme, že můžeme být jedna z nejlepších lajn v NHL. Vybudovali jsme si dobrou chemii,“ připomněl Hertl loňskou spolupráci s kanadským útočníkem. Ke zkušené dvojici dobře zapadl 22letý debutant Leonard, z jehož prvního bodu v NHL měl velkou radost i samotný Hertl. „Za první bod v NHL dostaneš Hertlovo objetí,“ tweetoval oficiální účet San Jose Sharks.