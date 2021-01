Gudas bodoval hned v prvním zápase za Panthers. Přidal nejvíc srážek

Český obránce ve své premiéře v novém klubu hýřil aktivitou - zaznamenal v zápase tři srážky, nejvíce ze všech hráčů, čtyřikrát vystřelil a do statistiky +/- přidal dva kladné body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:12. Ekblad, 25:33. Yandle, 43:15. Luostarinen, 45:57. Hörnqvist, 56:55. Huberdeau Hosté: 32:24. DeBrincat, 42:53. C. Murphy Sestavy Domácí: Driedger (Montembeault) – Weegar, Ekblad (A), Forsling, Strälman, Yandle (A), Gudas – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Huberdeau (A), Wennberg, Hörnqvist – Vatrano, Luostarinen, Tippett – Lomberg, Acciari, Connolly. Hosté: Delia (M. Subban) – Keith (A), C. Murphy (A), Zadorov, Boqvist, de Haan, Mitchell – DeBrincat, Suter, P. Kane (A) – D. Kubalík, D. Strome, Kurashev – Janmark, Wallmark, A. Shaw – Highmore, Kämpf, Carpenter. Rozhodčí C. Lee, Chmielewski – Berg, Baker Stadion BB&T Center, Sunrise

První Ovečkinova trefa stačila jen na bod

Po úvodních dvou vítězstvích nad Buffalem (6:4, 2:1) narazili Capitals na značně těžší výzvu v Pittsburghu. Do branky se po úspěšném debutu českého gólmana Vítka Vaněčka postavil Rus Ilja Samsonov a už po 19 vteřinách hry inkasoval. Do rychlého vedení se Penguins dostali zásluhou Evana Rodriguese. Hosty z hlavního města USA to ale nesrazilo a do začátku 15. minuty skóre otočili. O obrat na 2:1 se postaral ruský snajpr Alexander Ovečkin svým prvním gólem sezony.

Kapitán Washingtonu následně přihrával i na gól Niklase Bäckströma, Pittsburgh pod vedením kapitána Sidneyho Crosbyho ale dokázal do konce druhé třetiny skóre srovnat a za stavu 3:3 zápas dospěl až do samostatných nájezdů. Jediným úspěšným střelcem stal Jake Guentzel, který Penguins zařídil domácí výhru. Český forvard Jakub Vrána v utkání nebodoval.