Hvězdy NHL, které zbankrotovaly: gambler i rodiče, co zničili jmění

Případ Evandera Kanea zahýbal celou NHL. Finanční krize 29letého útočníka vedla až k vyhlášení bankrotu , za San Jose ale během aktuálního ročníku nakonec alespoň může nastupovat, což před startem ročníku nebylo jisté. Co ostatní bankrotáři historie zámořské soutěže? Jeden hraje aktuálně za Rangers, další přišel o peníze v pokeru...

Kane zahýbal NHL, co další bankrotáři? Smutná rodinná story, poker i úvahy o sebevraždě

Tohle jako trenér týmu opravdu nechcete slyšet. Zvlášť před sezonou, jejíž přípravu tak silně ovlivnila pandemie. Evander Kane, hvězdný útočník ze San Jose, vyhlásil čtyři dny před zahájením nového ročníku NHL bankrot. Má dluhy v astronomické výši 26,8 milionu dolarů, tedy více než 577 milionů českých korun. Záhadou zůstává, jak přesně dluhy narostly do takové výše, když si Kane za celou hokejovou kariéru přišel „jen“ na 53 milionů dolarů.

Čtyřnásobný držitel Stanley Cupu s Detroitem nedokázal udržet na uzdě své hazardní vášně ani ve chvíli, kdy musel s přibývajícím věkem s platem dolů. To vedlo až k nevyhnutelnému vyhlášení bankrotu v roce 2006. Střelec vítězné branky z finálové série z roku 1997 se tehdy kál, že prohrané peníze se týkaly výhradně pokeru, a ne sportovních sázek. Celkový dluh se v době ohlášení finanční situace vyšplhal na 6,2 milionu dolarů.

Jack Johnson

Smutný rodinný příběh. Jack Johnson se v průběhu kariéry nechtěl stresovat s finančními rozhodnutími, proto požádal své rodiče, aby je dělali za něj. Hrubě se to nevyplatilo. Zkušený zadák byl nucen vyhlásit bankrot poté, co jeho rodiče utráceli finance za zbytečnosti a dělali špatné investice. Obránce, nově hájící barvy New York Rangers, několikrát zopakoval, že své rodiče miluje a rozhodně nemá v plánu řešit tenhle případ u soudu.