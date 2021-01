Nevídané věci v NHL: kulomet Kubalík, „chromý“ bojovník i dvojitá teč

Hokej přináší kuriózní momenty či zajímavé shody náhod. Tak pro začátek: v noci na dnešek se odehrálo sedm zápasů NHL, z nichž čtyři došly do prodloužení, ve kterém také skončily. Žádné nájezdy, přesto drama až do konce prakticky ve všech kláních. Jen jediné utkání neskončilo o gól (Philadelphia porazila Buffalo 3:0). K vidění byl třeba kuriózní gól v oslabení nebo Kubalíkovo střelecké představení. Kolik střel potřeboval český šutér na dvě trefy a čím se prezentoval nositel slavného příjmení Brandon Lemieux? Projděte si přehled pozoruhodných momentů, které přinesla noční nálož zámořského hokeje.

Český útočník ve službách Chicaga se v noci blýsknul hned dvěma góly v přesilovkách, navíc přidal asistenci. Zajímavostí ale je, kolik střel na to spotřeboval. Především při první trefě, kdy pálil hned třikrát během pouhých devíti vteřin. Kubalík byl v počátku akce na modré a později na pravém kruhu jako kulomet. Spoluhráči ho neustále nabíjeli jedním pukem za druhým a on jen pálil. Další kuriozitou je, že v zápase dal v přesilovce oba góly, přestože v nerovném stavu hráčů na ledě strávil pouhých 56 vteřin za celý zápas. V utkání s Floridou celkem vypálil osmkrát, což je úctyhodný počin. Nicméně jeho výkon je stále chudým příbuzným rekordního zápisu obránce Bostonu Raye Bourqua z roku 1991. Ten však na pouhý jeden gól spotřeboval neuvěřitelných 19 střel. Z aktivních hráčů v žebříčku najdeme Alexandera Ovečkina, který v roce 2006 vypálil v zápase s Carolinou patnáctkrát, góly dal „pouze“ dva.

Možná jste viděli pár gólů v oslabení, co takhle v oslabení 3 proti 5? Asi si nějakou trefu vybavíte, ale viděli jste, aby na gól v „dvojnásobné“ početní nevýhodě nahrál brankář? Vypadalo to na pořádný problém, Penguins prohrávali s Washingtonem 2:4 a po vyloučení Jakea Guentzela a Chada Ruhwedela navíc čelili téměř minutovému oslabení 3 proti 5. Capitals ale začali přesilovku rozpačitě, po chvilce pouze nahodili puk na brankáře Caseyho DeSmithe. Ten na nic nečekal a soupeře potrestal. Měl čas puk zpracovat a vyklepat z rukavice. Svoji holí ho však nevyhodil jen tak, parádním obloučkem nastartoval Lotyše Teddyho Bluegera, který svůj únik zakončil bekhendem mezi betony bezmocného Vítka Vaněčka. Pittsburgh tímhle momentem rozjel velký obrat, ještě do konce druhé třetiny srovnal Jevgenij Malkin a v prodloužení vystřelil bod navíc Sidney Crosby.

Blokovaná Lemieuxe, 2020 v kostce

Je nositelem slavného příjmení, ale tím to hasne. Útočník NY Rangers Brendan Lemieux není s legendárním hokejistou Mariem Lemieuxem v žádném příbuzenském vztahu. A dá se říct, že se mu neblíží ani hokejovými dovednostmi, především tedy těmi vyjádřenými v kanadských bodech. Za čtyři sezony v NHL má na kontě 134 zápasů, ve kterých zapsal 36 bodů (19+17). Má však jiné přednosti, což dokázal v zápase s New Jersey. Během jednoho střídání ukázal neuvěřitelnou bojovnost a oddanost týmu. Nejprve zablokoval ránu od modré čáry, což ho lehce rozhodilo. Pravý kotník dostal tvrdý zásah, Lemieux začal na ledě pokulhávat, sem tam musel dokonce pokračovat na čtyřech. Když se trochu vzpamatoval, šel neohroženě do dalšího bloku a schytal další ránu do… Přesně tak, znovu do pravého kotníku. Jeden z komentářů k videu dodal, že snažení Lemieuxe shrnuje a symbolizuje rok 2020, kdy se lidstvo muselo vypořádat s celosvětovou pandemií.