Vrána skvěle zastoupil Ovečkina a spol. (1+1), nádherně se trefil Chytil

Góly

Domácí: 25:55. Brooks, 31:16. Vesey, 51:46. Tavares, 59:59. Marner

Hosté: 25:12. Draisaitl, 40:50. McDavid

Sestavy

Domácí: Andersen (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – W. Nylander, Tavares (C), Hyman – Marner (A), Kerfoot, I. Michejev – Simmonds, Spezza, Vesey – Engvall, Brooks, Barabanov.

Hosté: Koskinen (Skinner) – Bear, Nurse, Barrie, K. Russell, A. Larsson (A), Koekkoek – Kassian, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Yamamoto, Draisaitl, Kahun – Puljujärvi, Turris, Ennis – J. Archibald, D. Shore, Neal.

Rozhodčí

Kendrick Nicholson (USA), Marc Joannette (CAN) – Derek Nansen (CAN), Bevan Mills (CAN)

Stadion

Scotiabank Arena, Toronto