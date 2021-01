Češi v nejlepších letech v NHL: Gudas drží, Mrázkova potíž. Co srazilo Frolíka

Mají ideální věk, zkušenosti a spoustu odehraných zápasů. A… také různá očekávání. Server iSport.cz vybral české hokejisty ve věku mezi 27 a 32 lety, jejichž pozice se v NHL za posledních 5 let proměnila.

Své si odehraje. A pořád velmi kvalitně. Poslední roky ukazují, že jen na rychlém a technickém hokeji úspěch postavit nelze. Potřebujete i hrubou fyzickou sílu a také zkušenosti. To přesně symbolizuje Radko Gudas. I proto s ním na Floridě podepsali smlouvu na tři roky. Český obránce je spolehlivý. Je zvyklý odehrát okolo 70 zápasů za sezonu, připíše si zhruba dvacet bodů a rozdá spoustu hitů. Na tom se ani v blízkém budoucnu nic měnit nebude.

30 let, obránce, Florida

Tomáš Hertl 85 %

27 let, útočník, San Jose

Hraje přesně podle not, které si v San Jose vysnili. Tomáš Hertl, první výběr Sharks z roku 2012, se každou sezonu zlepšuje, a co je hlavní, dostává daleko větší porci respektu v kabině. „Budeme na něj hodně spoléhat,“ prohlásil trenér Bob Boughner. Po odchodu ofenzivních mazáků Joea Pavelskiho a Joea Thorntona se právě z českého šikuly stává hlavní ofenzivní zbraň týmu z Kalifornie. K úplným 100 procentům to chce ještě sezonu na špičce ligového bodování.