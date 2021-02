NHL ONLINE: Hokej u jezera přerušen, tál led. Washington prohrál

Sobotní porce NHL je velmi bohatá. Hlavním lákadlem měl být duel pod širým nebem u jezera Tahoe. Zápas mezi Coloradem a Vegas ale musel být po první třetině přerušen kvůli tání ledu. Hráči i rozhodčí se nebezpečně bořili do měkkého povrchu, znovu se začne v 6:00 (SEČ). Už v podvečer New Jersey (Pavel Zacha 0+1) podlehlo Buffalu 2:3 a Washington s Vítkem Vaněčkem v brance prohrál s Rangers 1:4. V noci se odehraje hned osm dalších zápasů. Vše, co dnešní NHL nabídne, sledujte ONLINE na iSport.cz.