NHL ONLINE: Pastrňák v akci proti Rangers, Chytil po zranění trénoval

Filip Chytil se znovu zapojil po zranění do tréninku • Twitter

David Pastrňák narazí s Bostonem na New York Rangers • ČTK/AP

V noci z pátka na sobotu jsou v plánu NHL tři utkání. Boston Davida Pastrňáka hraje s New York Rangers a start další trojice Čechů (David Krejčí, Ondřej Kaše, Filip Chytil) je ovšem nepravděpodobný. Poslední zmiňovaný se sice už zapojil do tréninku, do zápasu ale dosud nezasáhl. Od 2:00 (SEČ) hraje Minnesota s Los Angeles a o hodinu později Arizona s Coloradem. Všechny zápasy můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽI na iSport.cz.