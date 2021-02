Dělostřelec Matthews střídá Ovečkina, chválí Bossy. Stihne letos 50 gólů?

Washington odvrátil vyřazení, když v zápase s New Yorkem Islanders otočil z 0:2 na konečných 3:2 a snížil stav série na 1:3. • Profimedia.cz

Hvězda Toronta Auston Matthews se Scottu Sabourinovi (vpravo) povýšeně vysmál do tváře. V nové sezoně se může stát, že si spolu zahrají • profimedia.cz

Alexander Ovečkin pálí v duelu s New Jersey • ČTK / AP / Nick Wass

Jeho ruka se chápe pera, které píše dějiny. Auston Matthews to roztáčí, stal se novým alfa samcem mezi střelci NHL - nasázel 18 gólů ve dvaceti utkáních. „Vystřídá Ovečkina," předvídá legendární snajpr Mike Bossy. Centr Toronta taky bodoval v 16 zápasech po sobě, než ho v pondělí vynuloval český gólman David Rittich. Ale při středeční odvetě proti Calgary byl zpátky. Williamu Nylanderovi nahrál na vyrovnávací gól i vítěznou trefu na 2:1 v prodloužení. V zamčené části článku se dočtete o jeho letním maléru, následné změně životasprávy, šancích na padesátigólovou sezonu i názory Mikea Bossyho a předchůdce Matthewse v dresu Maple Leafs Ricka Vaiveho.

Vrchovatě plní sítě a občas to dopřává druhým. Trefuje okénka v brankách i rekordních záznamech. Než pohořel na Flames, scházely mu dva zápasy k vyrovnání klubového rekordu Darryla Sittlera a Eda Olczyka v nejdelší bodové sérii. Ve dvou zápasech po sobě si přitom připsal nejméně čtyři body, což z hráčů Maple Leafs naposledy předvedl před 34 lety Peter Ihnačák.

Taky čtyřikrát v řadě otevřel skóre utkání. Ještě jednou a stal by se vůbec prvním, komu se to povedlo pětkrát. Takhle se dotáhl na jedenáct dalších hráčů, kteří to dokázali před ním. Včetně velikánů jako Billy Boucher, Howie Morenz, Bobby Hull, Michel Goulet nebo George Armstrong.

Dosud Matthews posbíral 31 bodů (18+13) a byl třetí v produktivitě NHL za Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. Superhvězda Maple Leafs však hlavně prokazovala svůj vražedný instinkt. V zakončování zabiják s číslem 34 odskočil od všech ostatních, v gólovém průměru na zápas s ním závodí jen David Pastrňák. Mezi ostřelovači NHL Matthewse od druhého McDavida dělilo pět zásahů.

„Jeho střela a výběr místa