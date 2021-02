Skvělý mix. Útok s navrátilcem a nováčkem táhne Minnesotu

Před nástupem do NHL řádil Kaprizov v dresu CSKA Moskva • profimedia.cz

Minnesotská druhá formace se dostává do skvělé formy, zleva Zuccarello, Kaprizov a Rask společně s obráncem Dumbou • Reuters

Mix zkušeností, střední generace a mládí by mohl pomoci nevýrazné Minnesotě, což dokazuje především její nově složená druhá formace. Tým táhne vzhůru 33letý navrátilec po zranění ruky Mats Zuccarello s o šest let mladším Victorem Raskem a především s kandidátem na zisk trofeje pro nejlepšího nováčka sezony, 23letým Kirillem Kaprizovem. Důkaz o jejich souhře? V posledních pěti duelech byl v celé soutěži produktivnější jen první útok Toronta v čele s Austonem Matthewsem.

Nick Bonino, Zach Parise, ale i obránci Ryan Suter a Jarred Spurgeon už nejsou tak produktivní. Za očekáváním zůstávají i další. Trápení Minnesoty může ukončit nově složená formace Mats Zuccarello, Victor Rask, Kirill Kaprizov. Když se zkušený norský útočník vrátil po operaci ruky do sestavy, vše si začalo sedat. Hokejisté Wild sice nejprve prohráli a dokonce ani neskórovali.

Pak se Zuccarello rozehrávající se ve čtvrté formaci v hierarchii posunul a přišly výhry. Dokonce čtyři v řadě. Navíc tři zápasy po sobě, kdy je Nor společně s kumpány Raskem a Kaprizovem, tým dal více než pět branek. Takový počin se Wild povedl naposledy v roce 2016.

A velký podíl na tom má zmíněná lajna. V posledních pěti zápasech získalo útočné trio dohromady dvacet bodů za šest gólů a čtrnáct nahrávek. V celé soutěži je aktuálně lepší jen první formace Toronta kolem Austona Matthewse, který hraje s Mitchem Marnerem a Joem Thorntonem. Hvězdný trojlístek posbíral za pět duelů 23 kanadských bodů.

Naposledy Minnesota dokonce sestřelila jednoho z největších favoritů na zisk Stanley Cupu Colorado na jeho ledě 6:2, šlapající Raskův útok k tomu přispěl gólem a čtyřmi asistencemi. Předtím Wild stejným skóre rozmetali i San Jose a dvakrát zdolali Anaheim.

„Někdy vám puk sedí na hokejce a vy se cítíte dobře, někdy jen bojujete,“ nepřeceňoval vydařený návrat Zuccarello už po vítězství v Anaheimu 5:1. „Pomáhá mi, že hraji se skvělými hráči. Rasky a Kirill skvěle kontrolují kotouč, což mi usnadňuje práci,“ vyzdvihl parťáky po nedělní výhře subtilní útočník, který si po návratu celkově připsal tři góly a šest asistencí v pěti duelech.

Před minulou sezonou podepsal jako volný hráč pětiletou smlouvu s Minnesotou. Z předchozího angažmá v Dallasu si ale přinesl zranění ruky, se kterým odehrál celou minulou sezonu. Zatímco většina týmů na podzim bojovala v bublině v playoff (Minnesota vypadla v předkole 1:3 na zápasy s Vancouverem), Zuccarello se připravoval na operaci, kvůli které nestihl start nového ročníku.

Do médií nepřiznal, že by ho bolavá ruka trápila a ovlivňovalo to jeho výkony. V současné době je na něm jasně znát, že hraje bez bolesti a uvolněněji než v předchozí sezoně. Švéd Rask a Rus Kaprizov budou mít možnost vedle něj povyrůst. Především ruský šikula své možnosti naznačil už při debutu, když jako teprve třetí hráč v historii rozhodl svůj první zápas v NHL v prodloužení. I dalšími výkony pak ukázal, že se zařadí mezi nejlepší nováčky sezony a zabojuje o Calder Trophy.

