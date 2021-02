NHL ONLINE: Pastrňák proti Rangers nahrál na dvě branky

Nedělní hokejový večer nabízí hned pět zápasů NHL. Program startuje duelem New York Rangers proti Bostonu s českým snajprem Davidem Pastrňákem. Jakub Voráček v dresu Philadelphie startuje v Buffalu. Útočník New Jersey Pavel Zacha v utkání s Washingtonem může bodovat již podesáté v řadě. Nashville hostí Columbus. Pittsburgh Penguins nastupuje na hřišti New York Islanders. Hodinu po půlnoci rozjíždí nový týden Chicago (Dominik Kubalík a David Kämpf) v bitvě s Detroitem (Filip Zadina a Filip Hronek). ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.