Kubalík rozjel výhru Chicaga. Detroit vyšel naprázdno s Nashvillem

Filip Hronek slaví trefu přes celé kluziště do prázdné brány s Dylanem Larkinem • Reuters

Hokejový útočník Dominik Kubalík přispěl Chicagu v úterním utkání NHL gólem k výhře 3:2 nad Floridou. Dvě přihrávky Jakuba Voráčka nestačily Philadelphii, která doma podlehla New Jersey 3:4. Tampa Bay i díky asistenci Ondřeje Paláta zvítězila v Dallasu 2:1 a je prvním týmem, který už v sezoně nasbíral padesát bodů.

Chicago, které do zápasu vstupovalo se sérií čtyř proher, vedlo ve 25. minutě 3:0. Skóre otevřel Kubalík, který dostal v přečíslení puk levou stranu a střelou mezi betony dal svůj jedenáctý gól sezony. Florida snížila v polovině utkání a poté v 56. minutě, ale domácí těsné vedení uhájili a drží v Centrální divizi poslední postupové místo do play off. Za poražené si připsal jedenáct srážek Radko Gudas a v této statistice je už nejlepší v celé NHL.

Philadelphia po dvou třetinách prohrávala 1:4. Na jediné brance měl zásluhu Voráček, jehož střelu dorazil v přesilové Joel Farabee a vyrovnal. Dvěma zásahy ještě zdramatizoval zápas Sean Couturier a kontaktní gól vstřelil v předposlední minutě po přihrávce Voráčka zpoza branky. Kladenský odchovanec je v této sezoně NHL s dvaceti asistencemi nejlepším nahrávačem z českých hokejistů.

Tampa Bay brzy prohrávala, ale otočila zápas na svou stranu góly ve 29. a 33. minutě. Palát, s 29 body (11+18) nejproduktivnější český hráč, si připsal druhou asistenci v přesilové hře u branky Stevena Stamkose, který vyrovnal. Vítěznému gólu předcházelo i zaváhání Radka Faksy, který ztratil u červené čáry v oblasti střídaček puk a z protiútoku rozhodl Yanni Gourde.

Philadelphia - New Jersey

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:43. Farabee, 51:37. Couturier, 58:58. Couturier Hosté: 09:52. M. McLeod, 19:54. Palmieri, 29:32. Šarangovič, 39:37. Zajac Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Gostisbehere, Provorov (A), Braun, Sanheim, P. Myers, E. Gustafsson – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Voráček, Giroux (C), Lindblom – Konecny, K. Hayes, Laughton – Aube-Kubel, Patrick, M. Raffl. Hosté: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray – Palmieri (A), J. Hughes, Bratt – Šarangovič, Zajac (A), Kuokkanen – N. Merkley, Zacha, M. Malcev – Wood, M. McLeod, A. Johnsson. Rozhodčí St. Laurent, Rehman – Sericolo, Kelly Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 2 882 diváků

Chicago - Florida

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:24. D. Kubalík, 18:30. Suter, 24:22. Söderberg Hosté: 28:53. Strälman, 55:22. Wennberg Sestavy Domácí: Lankinen (M. Subban) – Keith, C. Murphy, de Haan, Boqvist, Zadorov, Mitchell – DeBrincat, Suter, P. Kane – D. Kubalík, Kämpf, Hagel – Janmark, Carpenter, D. Strome – Söderberg, Kurashev, Entwistle. Hosté: Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad, Forsling, Strälman, Yandle, Gudas – Verhaeghe, Duclair, Huberdeau – Wennberg, Hörnqvist, Vatrano – Luostarinen, Tippett, Marchment – Lammikko, Acciari, Hinostroza. Rozhodčí Hanson, Blandina – Murray, Berg Stadion United Center, Chicago

Nashville - Detroit

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:59. Mikael Granlund, 30:41. Olivier Hosté: Sestavy Domácí: Saros (Rinne) – Fabbro, Josi (C), Ekholm (A), A. Carrier, Harpur, Benning – Tolvanen, Johansen (A), F. Forsberg – Arvidsson, Mikael Granlund, Järnkrok – Grimaldi, Haula, Cousins – Olivier, Sissons, Trenin. Hosté: Greiss (Pickard) – Hronek, DeKeyser, Stecher, M. Staal, Merrill, Nemeth, Cholowski – Mantha (C), D. Larkin, Fabbri – Gagner, Naměstnikov, Zadina – Erne (A), Glendening, Helm – B. Ryan, Rasmussen, Svečnikov. Rozhodčí Peel, Sutherland – Tobias, Flemington Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Dallas - Tampa Bay

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:32. Hintz Hosté: 28:08. Stamkos, 32:44. Gourde Sestavy Domácí: Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley – Dellandrea, Pavelski (A), Ja. Benn (C) – Gurjanov, Hintz, Robertson – Comeau, Dickinson, Cogliano – L'Esperance, Faksa, Kero. Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman (A), Černák, Sergačjov, C. Foote, Borgman – Stamkos (C), B. Point, Killorn (A) – T. Johnson, Cirelli, Palát – Coleman, Gourde, Goodrow – Volkov, M. Joseph, Maroon. Rozhodčí Morton, Dwyer – Mills, Fournier Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 4 103 diváků

Arizona - Colorado

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:25. Chychrun, 04:52. Goligoski, 46:38. Crouse, 48:41. Kessel, . Garland Hosté: 14:47. Landeskog, 18:49. Rantanen, 39:49. MacKinnon, 45:28. Ničuškin Sestavy Domácí: Hill (Prosvetov) – Ekman-Larsson (C), Ljubuškin, Chychrun, Goligoski, Oesterle, Demers – Keller, Schmaltz, Garland – Fischer, Dvorak, Kessel – Crouse, Brassard (A), T. Pitlick – Jo. Larsson, Fasching, Hayden. Hosté: J. Johansson (Grubauer) – D. Toews, Makar, MacDonald, Girard, Renouf, Graves – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Saad, Kadri, Burakovsky – Ničuškin, Jost, Donskoi – Calvert, Bellemare, O'Connor. Rozhodčí Brenk, Syvret – Pancich, Gawryletz Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 2 539 diváků