Seznamte se: raketa McDavid! Hvězda Oilers může opět útočit na stovku

Oilers vyhráli potřetí v řadě a posedmé za devět utkání. V divizi se dotáhli na vedoucí Toronto, jejich kapitán Connor McDavid dorovnal svou 21. trefou lídra mezi střelci Austona Matthewse z Maple Leafs. „Dámy a pánové, seznamte se: raketa McDavid,“ básnil o fenoménovi s číslem 97 Terry Jones v deníku Edmonton Sun.

Gordie Howe byl „Mr. Hockey“. Wayne Gretzky „The Great One“. Bobby Hull „Zlatý tryskáč“, Alexandra Ovečkina častují někdy „GR8“. McDavid žádnou přezdívku dosud neměl, ale „Rocket“ na něj celkem sedí, už kvůli jeho výbušné rychlosti. A teď ještě k tomu pálí jako Maurice Richard, jemuž taky říkali „Raketa“ a po němž je pojmenována cena pro nejlepšího snajpra NHL.

McDavid zatím vykazuje vůbec nejlepší čísla v celé své kariéře, nejen coby střelec. Při nasazeném tempu a 56 sehraných zápasech může ve zkrácené sezoně klidně ještě zaútočit na stovku. I 97 bodů (zisk z minulé základní části, také zkrácené) by mu mohlo stačit na Art Ross Trophy za produktivitu… Kouč Dave Tippett však přidal ještě jeden důležitý postřeh. „Nejvíc se mi líbí, jak odhodlaně začal bránit. Našel si svůj vítězný styl hry, doslova se do něj ponořil. Je spolehlivý i ve vlastním pásmu. Skvěle zvládá kritické situace, a to nejen ofenzivně, ale i defenzivně. Nesklízí za to takové uznání, ale pomáhá tak našemu mužstvu vyhrávat,“ prohlásil.

CONNOR MCDAVID V NHL 2015/16 – zápasy: 45, body: 48 (16+32)

2016/17 – zápasy: 82, body: 100 (30+70)

2017/18 – zápasy: 82, body: 108 (41+67)

2018/19 – zápasy: 78, body: 116 (41+75)

2019/20 – zápasy: 64, body: 97 (34+63)*

2020/21 – zápasy: 34, body: 60 (21+39)* *Zkrácená základní část kvůli pandemii koronaviru, v aktuální sezoně čeká každý tým 56 zápasů.

Nejde však jen o McDavida. Oilers byli dlouho považování na šikovný, ovšem lehkomyslný tým, který se dal snadno zlomit. Nyní předvádějí chytřejší a taky tvrdší hokej, dokážou hru zavřít, stejně jako udeřit. „Na tohle se zaměřujeme především,“ připustil McDavid. „Víme, že to tak někdy nevypadá, ale snažíme se co nejmíň pouštět soupeře do šancí, vyvarovat se chyb a držet puk co nejdál od naší branky. Možnost zaútočit vždycky přijde, ať v přesilovce nebo jindy. Ale tohle je taky důležitá součást naší hry. A k tomu je potřeba úsilí všech,“ prohlásil.

Větší zodpovědnost se snažila týmu Edmontonu vštípit spousta trenérů, ovšem s nevalným úspěchem. Až teď se to daří. Částečně proto, že mužstvo je zralejší, zkušenější a taky se poučilo z předchozích zklamání a let, kdy se Oilers topili v dolní třetině ligy. Našli způsob, jak vyhrávat. Na tuhle cestu je přivedl až trenér Tippett. „Abyste to dokázali, musíte umět bránit,“ líčil.

„Jinak nemůžete uspět, tím spíš v play off . K tomu potřebujete tým, který hraje dobře do defenzivy, je dobrý při hře pět na pět. Ale to netvrdím jen já, hráči na to taky přišli. A jakmile si Connor s Leonem vezmou něco za své…“ Nejen, že to McDavid s Draisaitlem vzali za své, taky vidí, že to funguje a vlastním příkladem strhávají další hráče.

Oilers pořád dovedou střílet góly, ale taky jich míň inkasují. Tedy až na výjimky. Před dvěma týdny vyšli ze tří střetnutí proti Torontu bez bodu a s celkovým skóre 1:13. Jejich vůdce byl třikrát po sobě nulový, což se mu stalo teprve potřetí v kariéře. Na vedoucí Maple Leafs tehdy Edmonton ztrácel deset bodů. Pokud přišla řeč na nejlepšího hráče ligy, komentátoři se shodli na Matthewsovi. Ani to už neplatí. Jedničkou je teď McDavid.

Od té doby bodoval v každém z devíti zápasů, během této série šestkrát skóroval a připsal si tucet asistencí. Takže v průměru dva body na zápas! I celkové číslo 1,76 zní na dnešní dobu neuvěřitelně. V produktivitě má McDavid desetibodový náskok na Draisaitla, jenž získal Ross, Hart i Lindsay Trophy v předchozí sezoně. Matthews má odstup už 24 bodů.

V létě s ním McDavid nějakou dobu trénoval v Arizoně, trochu se skamarádili. Reportér Edmonton Sun Terry Jones se čísla 97 zeptal, jestli už Matthewsovi napsal, že ho přeskočí i v gólech. „Ach, ne…“ odpověděl McDavid. „Myslím, že pro nás oba je důležitější vyhrávat zápasy a dělat pro to, co je v našich silách. Je zřejmé, že prožívá úžasnou sezonu, střelecky se mu daří, dává spoustu gólů. Já se zase snažím o to svoje,“ dodal edmontonský kapitán.

