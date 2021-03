Hertl dal jubilejní gól, ale prohrál. Calgary natáhlo sérii porážek

Český útočník Jakub Vrána z Washingtonu v zápase proti New Jersey • profimedia.cz

Hertl vyrovnal na začátku druhé třetiny v oslabení na 1:1 a ve 479. utkání v NHL zaznamenal třístý bod (142+158). Český útočník dostal ve středním pásmu puk do jízdy za obranu Arizony a rychlý protiútok zakončil střelou z levé strany k bližší tyči. Coyotes rozhodli v pasáži od 39. do 50. minuty, kdy odskočili na 5:1. Dva góly vítězů vstřelil Christian Dvorak.

"Asi rozhodl gól na 2:1 v závěru druhé třetiny. Pokud bychom šli do třetí třetiny za nerozhodného stavu, bylo by to o něčem jiném," uvedl trenér San Jose Bob Boughner. "Upřímně řečeno, nelíbilo se mi ale, jak jsme hráli. Postrádal jsem v útočném pásmu větší bojovnost, i proto jsme si toho moc nevytvořili," uznal.

Zápas nedohrál obránce San Jose Radim Šimek, který po střetu s Nickem Schmaltzem narazil nekontrolovaně levým ramenem na mantinel a zamířil v 51. minutě do kabin. V následné přesilovce zkorigoval prohru Patrick Marleau, který nastoupil v 1755. utkání v NHL. V příštím startu vyrovná v této historické statistice druhého Marka Messiera. Na rekord, který drží Gordie Howe, už mu chybí jen dvanáct zápasů.

Vaněček, který o den dříve vychytal výhru Washingtonu 4:3 nad New Jersey, sledoval, jak jeho kolega Ilja Samsonov dovedl tým v odvetě k vítězství 4:0. Ruský gólman zneškodnil 24 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Ještě za bezbrankového stavu trefil tyčku útočník Capitals Jakub Vrána, který si v posledních osmi zápasech připsal jen tři asistence.

Dvěma góly podpořil výhru Washingtonu Alexandr Ovečkin, který skóroval v posledních deseti zápasech desetkrát a dostal se v tabulce kanonýrů do první desítky. Aktuálně je se 17 zásahy šestý, na vedoucího Austona Matthewse z Toronta ztrácí čtyři trefy.

"Teď má pravděpodobně nejlepší formu v lize ze všech. Myslím, že si vzal k srdci, když všichni říkali, že má slabší start," řekl o Ovečkinovi útočník Washingtonu Connor Sheary, který dal v utkání také gól. "Každá jeho střela vypadá nebezpečně a je působivé, jak je schopný proměňovat šance a kolik gólů dokáže dávat," dodal.

New Jersey prohrávalo už po dvanácti minutách 0:2 a s Washingtonem získalo v této sezoně v šesti zápasech jen jeden bod. "Chyběla nám energie," vysvětlil kouč Devils Lindy Ruff, jehož svěřenci hráli pátý zápas v sedmém dni. "Nevím, zda nás nahuštěný program dohnal. Ale týkalo se to celého týmu, a když nemáte energii, nebruslíte a nehrajete dobře. Pod únavou děláte i špatná rozhodnutí, což se stalo hned na začátku zápasu," podotkl.

Rittich v této sezoně zasáhl do dvanácti utkání a většinou dělá náhradníka Jacobu Markstömovi. Švédský gólman nezabránil v pátek 26 zásahy porážce Calgary 2:3 s Winnipegem. Flames zápas zdramatizovali ve třetí části, v níž dvakrát snížili na jediný gól, ale i tak prohráli počtvrté v řadě. Hlavními strůjci vítězství Jets byli Paul Stastny a Kyle Connor, kteří si připsali gól a přihrávku.

Až na pátý pokus porazil Anaheim v této sezoně St. Louis, na jehož ledě zvítězil 4:1. Domácí dlouho nemohli najít recept na gólmana Johna Gibsona, který kryl 33 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Snížili až v 51. minutě Ryanem O'Reillym na 1:2, ale při hře bez brankáře inkasovali zbývající dva góly. Blues prohráli osm z posledních deseti zápasů, ale stále drží v Západní divizi poslední postupové místo do play off o dva body před Arizonou.

Washington - New Jersey

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:58. Ovečkin, 11:50. Bäckström, 47:13. Sheary, 56:28. Ovečkin Hosté: Sestavy Domácí: Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Orlov, Jensen, Chára – Oshie, Kuzněcov, Ovečkin (C) – T. Wilson, Bäckström (A), J. Vrána – Sprong, Pánik, Sheary – Hathaway, Dowd, Hagelin. Hosté: Wedgewood (Blackwood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray – Palmieri (A), J. Hughes, Bratt – Šarangovič, Zajac (A), Kuokkanen – Zacha, J. Boqvist, M. Malcev – A. Johnsson, M. McLeod, Wood. Rozhodčí Charron, Rehman – Nagy, Marquis Stadion Capital One Arena, Washington

St. Louis - Anaheim

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:50. R. O'Reilly Hosté: 22:24. Steel, 39:08. Jones, 58:57. D. Grant, 59:56. Rakell Sestavy Domácí: Binnington (Husso) – Faulk, Krug, Dunn, Scandella, Bortuzzo, Mikkola – Perron, R. O'Reilly (C), Kyrou – Tarasenko (A), B. Schenn (A), Schwartz – Hoffman, Thomas, Sanford – Bozak, Clifford, J. de La Rose. Hosté: Gibson (R. Miller) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, Manson (A), Drysdale, Welinski, B. Hutton – Rakell, Comtois, Lundeström – Silfverberg (A), Zegras, Henrique – Terry, Getzlaf (C), Jones – Steel, D. Grant. Rozhodčí Hebert, Luxmore – Pancich, Gawryletz Stadion Enterprise Center, St. Louis

Arizona - San Jose

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:20. Dvorak, 38:44. Schmaltz, 47:48. Dvorak, 49:08. Hunt, 49:59. Kessel Hosté: 21:54. Hertl, 52:30. Marleau Sestavy Domácí: Hill (Prosvetov) – Goligoski, Chychrun, Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Oesterle, Demers – Kessel, Jo. Larsson, Keller – Garland, Dvorak, Fischer – Hunt, Brassard (A), Crouse – Hayden, Schmaltz, Caggiula. Hosté: M. Jones (Dubnyk) – Burns, Ferraro, E. Karlsson, Knyžov, Vlasic, R. Šimek – Labanc, Couture (C), E. Kane – Meier, Hertl (A), Marleau (A) – Sörensen, Gambrell, Balcers – Suomela, Donato, Leonard. Rozhodčí Walsh, Dwyer – Kelly, Racicot Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 3 007 diváků

Calgary - Winnipeg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:52. Lucic, 58:01. M. Tkachuk Hosté: 09:13. Wheeler, 25:33. Connor, 54:54. Stastny Sestavy Domácí: Markström (Rittich) – R. Andersson, Giordano (C), Ch. Tanev, Hanifin, N. Nestěrov, Välimäki – E. Lindholm, Monahan, J. Gaudreau – Mangiapane, Backlund, M. Tkachuk – Dubé, S. Bennett, Lucic – Leivo, D. Ryan, Nordström. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Forbort, DeMelo, Stanley – Wheeler (C), Scheifele (A), Stastny – Ehlers, Dubois, Connor – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Perreault. Rozhodčí Joannette, Schlenker Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary