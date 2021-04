Hertl řídil výhru San Jose, brankář Vaněček opět slyšel chválu

Brankář Vítek Vaněček pomohl k výhře Washingtonu nad New Jersey • Reuters

Útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí řídil výhru hokejistů San Jose v Los Angeles 3:0. Z vítězství se radoval také brankář Vítek Vaněček, který pomohl Washingtonu 22 zásahy k výhře 2:1 v prodloužení na ledě New Jersey. Capitals se díky tomu v čele Východní divize bodově odpoutali od Pittsburghu a New York Islanders.

San Jose se v Los Angeles dostalo do vedení již ve třetí minutě. Po několika soubojích se puk odrazil k obránci Nikolaji Knyžovovi, jehož nahození před brankou šikovně tečoval Hertl a gólman Calvin Petersen nedokázal reagovat. Sedmadvacetiletý český útočník je s 11 brankami čtvrtým nejlepším střelcem mezi českými hráči.

Také u druhého gólu Sharks hrál Hertl důležitou roli. Odchovanec Slavie za brankou sebral odražený puk, počkal si na ideální okamžik a našel Tima Meiera, který prostřelil Petersena podruhé. Výhru pojistil v poslední minutě do prázdné branky Rudolfs Balcers.

San Jose potvrdilo, že na Los Angeles umí. Sharks porazili Kings popáté v sezoně a na šestém místě Západní divize se přiblížili příčkám zajišťujícím play off na tři body.

Český brankář se zaskvěl v prodloužení

Washington otevřel skóre zápasu v 29. minutě, kdy se trefil obránce John Carlson. Vedení Capitals ale vydrželo pouze čtyři minuty. Vaněček vyrazil střelu Jespera Boqvista jen před sebe a dojíždějící Michael McLeod v ideální pozici nezaváhal - 1:1.

V prodloužení mohli Devils dvakrát rozhodnout, ale únik Jacka Hughese zneškodnil Vaněček výborným zákrokem levým betonem a Travis Zajac trefil pouze tyčku. Ihned po Zajacově zakončení se odraženého puku ujal obránce Dmitrij Orlov, projel až do útočného pásma a přesnou střelou z levého kruhu rozhodl o vítězství Capitals.

„Vybruslil jsem z obranného pásma a čekal, co bude. Nakonec jsem zkusil vystřelit a spadlo to tam,“ řekl Orlov. „Jsem rád, že jsme to dneska zvládli. Po dvou prohrách jsme tohle vítězství potřebovali, teď na něm můžeme stavět dál,“ dodal ruský zadák.

Washington uspěl i v sedmém duelu proti New Jersey a podruhé v historii porazil jednoho soupeře více než šestkrát za sezonu. Poprvé se to hráčům z americké metropole povedlo v ročníku 1990/1991, kdy sedmkrát vyzráli na New York Islanders.

Vaněček uspěl popáté z posledních šesti zápasů a s patnácti vychytanými výhrami v ročníku je šestým nejúspěšnějším brankářem v soutěži. „Vítkovi se nedostává takové pozornosti, ale jeho výborné zákroky nás drží ve hře,“ chválil českého brankáře Nick Jensen.

Edmonton v bitvě o Albertu porazil Calgary 3:2 a vyhrál pátý ze sedmi vzájemných zápasů v sezoně. Oilers v polovině utkání prohrávali 1:2, dvěma góly ale skóre zápasu otočili. Skóre po parádní kombinační akci srovnal Dominik Kahun a vítěznou branku vstřelil v 48. minutě nejproduktivnější hráč NHL Connor McDavid.

Před Davidem Rittichem dostal v brance Calgary přednost Jacob Markström. Švédský gólman inkasoval třikrát z 25 střel a jeho úspěšnost zásahů nepřesáhla 90 procent.

Nathan MacKinnon pomohl Coloradu dvěma góly k vítězství 3:2 nad St. Louis. Brankář Colorada Jonas Johnson, který dostává při zranění Pavla Francouze šanci jako týmová dvojka za Philippem Grubauerem, kryl 25 střel a po více než roce se radoval z výhry. Hráči Avalanche bodovali potřinácté v řadě a posunuli se do čela NHL - bodů mají i Washington, Tampa Bay a Florida.

New Jersey - Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:53. M. McLeod Hosté: 28:22. Carlson, 64:39. Orlov Sestavy Domácí: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray – Palmieri (A), J. Hughes, Kuokkanen – Šarangovič, Zajac (A), Bratt – A. Johnsson, Zacha, Wood – J. Boqvist, M. McLeod, M. Malcev. Hosté: Vaněček (Samsonov) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Orlov, Jensen, Chára – Oshie, Eller, Ovečkin (C) – T. Wilson, Bäckström (A), Sheary – Sprong, Kuzněcov, Pánik – Hathaway, Dowd, Hagelin. Rozhodčí Hebert, Morton – Kovachik, Kelly Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 3 600 diváků

Winnipeg - Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:50. Copp Hosté: 25:16. Dermott, 65:00. Spezza Sestavy Domácí: Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Forbort, DeMelo, Stanley – Ehlers, Scheifele (A), Connor – Wheeler (C), Dubois, Stastny – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Perreault. Hosté: J. Campbell (Hutchinson) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner, Matthews (A), Hyman – W. Nylander, Tavares (C), Galchenyuk – Spezza, Kerfoot, J. Thornton – Simmonds, Engvall, I. Michejev. Rozhodčí Furlatt, Nicholson – Cormier, Shewchyk Stadion Bell MTS Place, Winnipeg

Edmonton - Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:19. Nugent-Hopkins, 31:29. Kahun, 47:01. McDavid Hosté: 12:23. Mi. Stone, 25:25. M. Tkachuk Sestavy Domácí: M. Smith (Koskinen) – Nurse, Barrie, Lagesson, A. Larsson, K. Russell, Bear – Nugent-Hopkins, McDavid, Puljujärvi – Kahun, Draisaitl, Yamamoto – J. Archibald, Haas, Kassian – D. Shore, Khaira, Chiasson. Hosté: Markström (Rittich) – Giordano, R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Mi. Stone, Välimäki – M. Tkachuk, E. Lindholm, Mangiapane – J. Gaudreau, Monahan, B. Ritchie – Nordström, Backlund, S. Bennett – Lucic, D. Ryan, Leivo. Rozhodčí Markovic, Pollock – Toomey, Murchison Stadion Rogers Place, Edmonton

Colorado - St. Louis

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:24. Saad, 14:43. MacKinnon, 33:11. MacKinnon Hosté: 03:50. Hoffman, 37:16. Perron Sestavy Domácí: J. Johansson (Grubauer) – Girard, D. Toews, Makar, Graves, MacDonald, Renouf – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Saad – Donskoi, Jost, Sherwood – Bellemare, Compher, O'Brien. Hosté: Binnington (Husso) – Faulk, Krug, Dunn, Scandella, Bortuzzo, Walman – Tarasenko (A), R. O'Reilly (C), Schwartz – Perron, B. Schenn (A), Hoffman – Kyrou, Thomas, Sanford – Barbašev, Bozak, Clifford. Rozhodčí Dwyer, Kozari – MacPherson, Pancich Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 4039 diváků

Anaheim - Arizona

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:06. Volkov, 24:28. Silfverberg Hosté: 18:43. Jo. Larsson, 30:47. Pederson, 52:02. Kessel, 56:56. Schmaltz Sestavy Domácí: Stolarz (R. Miller) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, B. Hutton, Manson (A), Drysdale – Jones, Getzlaf (C), Zegras – Terry, Henrique, Heinen – Volkov, Lundeström, Comtois – Silfverberg (A), D. Grant, Deslauriers. Hosté: Hill (Prosvetov) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Goligoski (A), Chychrun, Gross, Oesterle – Kessel, Jo. Larsson, Fischer – Pederson, Dvorak, Keller – Hayden, Brassard (A), Crouse – Garland, Schmaltz, Bunting. Rozhodčí Lee, Hanson – Berg, Rody Stadion Honda Center, Anaheim

Los Angeles - San Jose

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 02:57. Hertl, 29:00. Meier, 59:33. Balcers Sestavy Domácí: Petersen (Quick) – M. Anderson, Doughty (A), MacDermid, Roy, S. Walker, Strand – Iafallo, Kopitar (C), D. Brown – T. Moore, Vilardi, J. Carter (A) – Athanasiou, Anderson-Dolan, A. Kempe – L. Andersson, Lizotte, Wagner. Hosté: M. Jones (Dubnyk) – Ferraro, Burns (A), Knyžov, E. Karlsson (A), R. Šimek, Vlasic – E. Kane, Couture (C), Labanc – Balcers, Hertl, Meier – Donato, Gambrell, Leonard – Viel, Marleau, Sörensen. Rozhodčí Rehman, Lambert – Flemington, Gawryletz Stadion Staples Center, Los Angeles