Obr Chára má pořád páru! Porážku 4:8 zpestřil bitkou, soupeře pak ocenil

K nefalšovanému pěstnímu souboji došlo až v posledních osmi vteřinách již rozhodnutého utkání, čekání ale stálo za to. O tom, že se Matt Martin a Zdeno Chára pustí do bitky, se oba soupeři bavili u střídaček. „Chceš jít?“ řekl forvard Islanders s velkou pravděpodobností. Rozhodčí zřejmě nejprve chtěli rvačce zabránit, když ale viděli, jak slovenský obr a protivník z New Yorku shazují rukavice, nechali dojet i časomíru.

S připravenými pěstmi se následně přesunuli na druhou stranu hřiště a ve chvíli, kdy zazněla siréna, bitka začala. 205 centimetrů vysoký Chára rozhodně na nic nečekal, Martina chytil za dres a snažil se mu zasadit ránu. O čtrnáct čísel menší soupeř se ale bránil statečně. Někdejší kapitán Bruins měl co dělat, aby oporu „Ostrovanů“ zasáhl.

I přes to, že byl Martin sražen na kolena, dokázal se ještě zvednout, vzdorovat mohutnému zadákovi a opětovat palbu pěstí. Větší páru a stabilitu měl však jednoznačně Chára, který jednatřicetiletého Kanaďana ve chvíli nepozornosti strhl k ledu. Padající hráč však ostříleného chasníka stáhl sebou. Trenčínský rodák, pro něhož šlo údajně o 70. bitku v NHL, po ukončení rvačky úctyhodně poplácal Martina a zamířil jako první do kabin.

K gentlemanské bitce by ale nejspíš nedošlo nebýt menší předehry. Minutu před pěstním soubojem Cháry s Martinem se hned po 8. gólu Islanders domácí bek Ross Johnston se chtěl pustit do útočníka hostů Garneta Hathawaye, jenž si nenechal nic líbit. Oba na sebe křičící soupeři, kteří se spolu porvali i minulou sezonu, byli za nesportovní chování vyloučeni do konce utkání.

Podle Alana Maye, analytika NBC Sports se Chára pustil do souboje s Martinem právě v reakci na tento incident. „Bylo to o tom, že mnohem větší Johnston šel po menším Hathawayovi. Mnohem větší Chára tak šel po Martinovi. Je to jen o vyrovnání skóre. Pokud chcete něco udělat, musíte počítat s tím, že soupeř vám to hned vrátí.“

Slova televizního experta po utkání potvrdil i obránce Washingtonu Justin Schultz, jenž Cháru ocenil za zastání se Hathawaye. „Je to dobré. Zaskakuje za své spoluhráče. Na konci to bylo hodně vidět. Myslím, že nás to do příštího zápasu nakopne,“ věří opora Capitals před pátečním utkání s New Jersey.

Aby vyhrocených situací nebylo málo, po bitce Cháry s Martinem u střídaček začali útočníci Capitals T. J. Oshie, Alexandr Ovečkin a Tom Wilson řvát na vítězné Islanders. Nebýt zásahu rozhodčích, mohlo dojít ještě k hromadné šarvátce.

Z předchozích duelů mezi Capitals a Islanders měli fanoušci v zámoří dojem, že se hrály až moc opatrně. Noční zápas ale rozhodně nenudil! Dvanáctigólovou smršť, které vévodil tahoun „Ostrovanů“ Matthew Barzal hattrickem a dvěma asistencemi, hojně doplňovala řada ostrých střetů a potyček. Jeden nešťastný se stal v prvních 30 vteřinách hry, kdy Oshie nešťastně vrazil do brankáře Washingtonu Ilji Samsonova. Ruského parťáka tak až do 17. minuty musel nahradit český gólman Vítek Vaněček.

Točení v brankovišti Capitals zrovna nepomohlo. I když do zápasu vstoupili otevřením skóre, gólovou smrští ovládli domácí utkání Islanders. Mužstvo z hlavního města USA tak prohrálo i v druhém představení na Manhattanu za sebou (ve středu porážka 2:5 s NY Rangers). „Myslím si, že kdykoliv prohrajete hokejový zápas, je to problém. Snažíte se být lepší. Byly tam věci, o kterých jsme mluvili. Udělali jsme několik chyb, které nás střelily do nohy,“ hodnotil zápas trenér Washingtonu Peter Laviolette.