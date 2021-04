Boston a Stanley Cup? Musí posílit, lék Pastrňák-Krejčí nestačí

Hokejisté Bostonu slaví gól proti New Jersey • Reuters

Boston Slaví jeden z gólů při vítězství nad New Jersey (5:4sn) • Reuters

Vyhecovaný duel mezi Bostonem a New Jersey vyhráli Bruins 5:4 po samostatných nájezdech • Reuters

"Perfection line" aneb nejlepší útok NHL za posledních pět let, zleva David Pastrňák, Brad Marchand a Patrice Bergeron • profimedia.cz

Když dáváte hattricky, je všechno O. K. Ale párkrát se netrefíte? Pozor, problém, bída! Tohle patří k superhvězdám NHL, tedy i k Davidu Pastrňákovi, průměrný výkon nepřejdete. Na suchu byl pět zápasů a kritizoval ho i trenér Bruins. Bruce Cassidy nakonec rozpustil „Perfection line“, Pastrňáka postavil vedle Krejčího a střelec rozmrzl. Při kanonádě proti Pittsburghu dal dva góly. „V tomhle týmu to prostě je,“ ulevil si Cassidy. Ale co když Boston není tak silný?

Byla to kopie listopadu 2018. Pět zápasů, nula gólů, jedna asistence. Od té doby David Pastrňák ve sbírání bodů takhle skromný nikdy nebyl, znovu až teď.

Zvykli jste si u něj na vysoký standard. Vždycky něco vymyslí, buď šanci, nebo sám najde díru v brankářově postoji. Automatika, je přece střelec. Dostal se mezi největší hvězdy ligy, můžete ho v různých statistikách porovnávat s Austonem Matthewsem nebo Alexandrem Ovečkinem. Takovým hráčům se suché období neodpouští. Řeší se.

Do sobotní bitvy s Pittsburghem musel taky kouč Bruce Cassidy čelit otázkám, jak svůj poklad hodlá probrat: „Pořád tam má věci, že chodí jeden na jednoho, hledá podobné situace. Jen je taky potřeba vidět, že obránci už tohle tuší, víc s tím počítají. Takže se musí se spoluhráči trochu víc zašpinit.“

Překlad? „Perfection line“, jeden z nejlepších útoků v NHL, nemá už hledat pouze sebe, ale cestu, jak dotlačit puk do branky. Trio Pastrňák-Bergeron-Marchand se snažilo hrát až moc hezky na to, že se Boston zvolna začal blížit hranici, že může vypadnout z play off.

Přišel pak s klasickým lékem, hvězdný útok roztrhl a Pastrňáka spojil s Davidem Krejčím. Efekt se dostavil okamžitě, Bruins, kteří v pěti zápasech nastříleli jedenáct gólů, najednou ožili. Při divokém večírku rozprášili Penguins 7:5. Pastrňák dal dva góly, na jeden nahrál Davidu Krejčímu. Marchand se trefil třikrát.

„V útočné třetině si umí vždycky vybrat správné místo, pak se snadněji dějí i ty správné věci. Uvědomíte si, že nikdy nestřílí jen tak, vždycky chce dát gól, pokaždé má nějaký plán. Jsem rád, že mu tam teď spadly dva góly, byla jen otázka času, kdy to přijde,“ s klidem pak komentoval Pastrňákovo nególové období Krejčí.

„V tomhle týmu to prostě je,“ ulevil si i Cassidy. Jenže taky se nabízí úvaha, jestli potenciál vítězných Bruins není už vymačkaný. Pryč jsou Zdeno Chára a Torey Krug, klub dominantní beky nijak nenahradil, nebo přesněji řečeno, u Cháry neřešil, že taky jednoho dne zestárne a může se zhoršit.

Bergeronovi je pětatřicet, Krejčímu o rok míň. Nikdo nový nepřiletěl na jejich úroveň, pořád mají vpředu všechno táhnout oni, posledním dílkem k nim byl Pastrňák, jinak Boston žádné další borce schopné pravidelně rozhodovat zápasy nemá. V sestavě mu chybí hloubka, kterou mají Colorado, Washington, Vegas nebo Tampa.

PASTRŇÁKŮV PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS 2020/21 0,59 2019/20 0,69 2018/19 0,58 2017/18 0,43 2016/17 0,45 2015/16 0,29 2014/15 0,22 celkem v NHL 0,47

„Nedostatek kvalitních hráčů pro NHL začal působit i na zavedené hvězdy. Pastrňák vypadal v posledních týdnech spíš jako svůj stín,“ napsal respektovaný zámořský novinář Joe Haggerty ze serveru Boston Hockey Now. Přesně tohle může být problém Bruins. Ano, porazili Pittsburgh, možná se zase nastartovali. Jenže extrémně nutně potřebují, aby si Pastrňák a jeho parta nikdy nevybrali volno. Nemohou mít blbé dny. Záskok není.

Proto třeba zatím neudělal žádný průlom ani Edmonton. Connor McDavid je nejlepší hráč světa, Leon Draisaitl vedle něj hodně silný parťák. Jenže vypnete tyhle dva a vypnete i šance Oilers na Stanley Cup. Boston se stárnoucím týmem taky spějí na úroveň, že zůstanou brzy jen Marchand s Pastrňákem.

Spekuluje se třeba, že kouč Cassidy už ztratil svoje hráče, a proto tým začal škobrtat. V klubu je od února 2017, kdy původně povýšil jako krátkodobý záskok za odvolaného Claudea Juliena. Šéfy ale překvapil, Bruins šlapali, tak už zůstal. Jeho metody přestávají fungovat? „Podle mě je ale problém v soupisce, tedy spíš u generálního manažera než u kouče,“ naznačil Haggerty jiný směr.

Don Sweeney podle něj nepostavil tak silný tým, jak se rádi Bruins prezentují. „Když vidíte hráče, jako jsou Blidh, Clifton, Senyshyn, Lauzon, Zbořil a Kuhlman, nejde o hokejisty, kteří by pravidelně mohli hrát NHL. A teď se podívejte, že vám všichni nastoupí do hry, dělá to třiatřicet procent týmu,“ vysvětlil zámořský novinář.

„Tím se vlastně vracíme k draftu 2015, kde Boston viděl rozdílové hráče ve Zbořilovi a Senyshynovi, zatímco nechal být Mathewa Barzala, Kylea Connera, Thomase Chabota nebo Travise Konecnyho,“ dodal s tím, že klub prostě svoji budoucnost moc netrefil. Do pondělního večera Boston získal 63 procent bodů, které v sezoně mohl urvat, což je pořád slušná bilance.

Jenže zároveň má velké díry v defenzivě, plus hvězdné ofenzivní kvarteto potřebuje před uzávěrkou přestupů posílit. A když ne? O Pastrňáka se nebojte, o něj v tuhle chvíli úplně nejde. Góly dávat bude, vymýšlet akce taky. Jen s Bostonem a jeho nadějemi na úspěch to bude horší. Visí na čtyřech hráčích, kterým se nesmí vybít baterky.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE