Kouč Capitals jako Říha, Vránu posadil. Co čeká české křídlo dál?

Nevtipkoval, neusmíval se. Jakub Vrána měl na sobě červenou mikinu Washingtonu, na hlavě přetaženou kapucu. Na tiskovou konferenci po porážce s NY Islanders 0:1 přišel, i když pro výsledek zápasu neměl žádnou zásadní roli. On totiž hrál, to byla zásadní informace. Po dvou zápasech ho kouč Peter Laviolette sundal z tribuny a nasadil zpátky do hry.

Novináři z The Athletic na svém webu před startem sezony prezentovali „psaný podcast“, kde mezi sebou diskutovali o Peteru Laviolettovi a co se stane ve Washingtonu, až ho převezme. „Kdybych měl říct dva hráče, kteří budou mít problém s jeho přímým hokejem, kdy nesmíte dělat žádné moc velké nesmysly? Napadnou mě hned dva, Jevgenij Kuzněcov a Jakub Vrána, hlavně na začátku sezony,“ hned hlásil Tarik El-Bashir.

Trefil se naprosto přesně. Ruský centr rozhodně není klíčovým mužem Washingtonu, jak tomu bývalo dříve. Pravda, poslední sezonu měl horší, ale teď má 20 bodů po 29 zápasech, což je hluboko pod jeho standardem.

A Vrána? Poslední dobou hraje jen 10-13 minut, byly i zápasy, kdy ho trenér poslal na led ve třetí třetině jen na dvě střídání. V úterý proti Islanders šel do akce po dvouzápasové pauze. Nešlo o zranění, byl to výhradně Laviolettův výchovný pobyt, ať se útočník podívá na hokej z výšky. Trenérovi se nelíbilo, jak se české křídlo na ledě chová.

„Chceme po něm vyšší úroveň hry. Hokej je o soubojích, o obraně, o detailech, o nasazení při hře bez puku. Tohle všechno jsme s Jakubem probírali. Rozhodně je podstatnou součástí našeho týmu, doufám, že tohle poslouží jako takový restart, že ho to nasměruje správnou cestou,“ oznámil novinářům kouč.

Definice současného stavu podle českého útočníka? Zklamání. Ale současně dodal, že hlavní pro něj bylo, aby se držel připravený a dostal se do formy. „S Peterem jsme se bavili během sezony několikrát, určitě jsou věci ve hře, na kterých musím pořád pracovat. S tím souhlasím, když se bavíme o tvrdší hře, dělání chyb. Ale co se stane v šatně, to bychom tam měli i nechat,“ odvětil na dotaz, co s Laviolettem konkrétně probírali a co mu kouč vytýkal.

Vrána má výbornou střelu, dobrou stabilitu i pohyb. Jenže není typem hráče, který bojuje o každý puk a sráží se, asi ani nikdy nebude. A když hraje v zápase 10-13 minut, nedostává se v menším časovém úseku do šancí, víc upoutá slabší důraz a horší defenzivní práce. S tím se pětadvacetiletý útočník ostatně nesetkal v kariéře poprvé.

Třeba ve Washingtonu už ho takhle trestal v sezoně 2017/2018 Barry Trotz. „Mimochodem, abyste to věděli, dnes večer hrát nebude. Vytáhnu ho ze sestavy. Jakub je kvalitní mladý hráč, který má před sebou dobrou kariéru. Ale je velký rozdíl mezi tím, jestli jste opravdu zapojen do zápasu, nebo se ho jen účastníte,“ pronesl tehdy.

Na posledním MS v Bratislavě v roce 2019 pak podobnou věc udělal i Miloš Říha starší. „My jsme si ho dvakrát zavolali, abychom mu zdůraznili, že musí více pracovat pro tým,“ rozebíral vše pak pro deník Sport. „On to komentoval slovy: V klidu, trenére, však v klidu, bude to dobrý… A my mu povídali: Ne, to nemůže být v klidu. Jestliže všichni hráči hrabou a ty zůstáváš stát za bránou a čekáš, až se to k tobě odrazí, nevracíš se zpátky, tak to pak v klidu být nemůže,“ dodal ještě.

A tak tehdejší třetí nejlepší kanonýr mezi Čechy v NHL nehrál na MS čtvrtfinále s Německem. Vránu se novináři ptali po zápase proti Islanders na starší věc s Trotzem. „Co se stalo v minulosti, stalo se, to neřeším. Dívám se dopředu,“ odpověděl. Pak ještě dodal: „Jediná věc, kterou můžu udělat? Zvednout zadek a makat, tvrdě dřít, jak nejvíc dovedu a být co nejvíc platný pro tým. Na to se teď zaměřuju v první řadě, abych šel na led s tím, že pomůžu Capitals vyhrát.“

Je těžké mít ve Washingtonu pozici levého křídla za Alexandrem Ovečkinem, který si protahuje střídání, nabourá rytmus a přesilovky se točí výhradně kolem něj. Na druhou stranu, on je jedním z nejlepších střelců hokejové historie, tím pádem má jeho výsadní postavení logiku.

Za mořem se tak i spekuluje, že vzhledem k blížící se uzávěrce přestupů může být z Jakuba Vrány celkem slušný obchodní artikl. Jde o hráče s obrovským ofenzivním potenciálem, který pořád ještě naplno nevybalil. Co když se objeví šance za něj získat důležitého hráče pro play off, který víc zapadne do Laviolettova hokeje?

Vránovi by mohla sedět podobná pozice, jakou má v Bostonu David Pastrňák , tedy, že tým dovede pracovat i na něj a vyniknou hlavně jeho ofenzivní schopnosti. To se mu ovšem v Ovečkinově Washingtonu nikdy nepovede.

