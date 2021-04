Zacha jako lídr Devils. Vlastně ho nepoznáváte, odpovědnost mu sedí

Nejproduktivnějším hráčem New Jersey je... Pavel Zacha! Vysoký útočník se po letech stal stabilním a klíčovým článkem sestavy Devils. Generální manažer klubu vyhlásil, že do konce sezony mají všichni hráči ideální příležitost ukázat, co dovedou. Když to bude málo? „Tak přijde někdo další,“ rázně pravil Tom Fitzgerald. Šestka draftu 2015 má nejlepší sezonu v NHL, megastar ligy se z ní nestala. Ale důležitý člen sestavy Devils? Sem už míří.

Pochopili, že do play off nemají šanci se procpat, takže z pohledu ambicí sezonu v New Jersey zabalili. Do New Islanders odešli Travis Zajac a Kyle Palmieri. Cíl pro zbytek ročníku? Z pohledu vedení zhodnotit, kdo má potenciál ještě vyrůst. Pro hráče? Přesvědčit své šéfy, že „já jsem ten pravý“, který si zaslouží v klubu zůstat.

Plus se rozhoduje, koho si organizace zapíše na listinu chráněných hráčů před rozšiřovacím draftem. Ano, Pavel Zacha postupně pod zámek míří. Extrémně talentovaný Jack Hughes má sice teď lepší sezonu než nováčkovskou před rokem, ale pořád ještě nedovede táhnout tým sám. Kapitán Nico Hischier spíš marodil, než odehrál. A tak je jednou z nejvýraznějších postav ofenzivy Pavel Zacha, který až do tohoto ročníku nepřeskočil laťku třetího centra.

Když se podíváte na poslední zápasy, vlastně ho nepoznáváte. Na ledě tráví i přes dvacet minut, chodí na přesilovky i oslabení, evidentně i Devils chtějí prověřit, co všechno má ve svém kufříku s dovednostmi. Větší zodpovědnost mu sedí, v posledních čtyřech zápasech posbíral šest bodů, vyhrává buly, naposledy proti Pittsburghu vypálil osm střel. Ano, osm! On, kterému vedení ještě nedávno vyčítalo, že se bojí ohrožovat branku. V tuhle chvíli je i nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Není to vůbec snadné, když vidíte, jak odcházejí hráči jako Palms a Trav. Byli tady se mnou od chvíle, co jsem jako draftovaný hráč přišel. Tohle jsou chvíle, které zažívat nechcete,“ rozebíral Zacha pro nhl.com výprodej veteránů. „Jenže takhle to v lize prostě chodí. Máme mladý tým, chápeme, jaká je naše úloha. Musíme makat,“ pokračoval.

Rozhovory moc nedává, národní tým ignoruje

Moc často nemluví, na velké rozhovory v zámořských médiích nenarazíte, české ignoruje. Národní tým vypouští, takže ani čeští fanoušci k němu příliš cestu nenašli. Ale na nedávné pozápasové tiskovce vystoupil poprvé jako někdo, kdo je připraven převzít odpovědnost za výsledky týmu. Vlastně i překvapil. „Pracovali jsme opravdu tvrdě, zápas odmakal každý, kdo přišel na led. Jsme mladý tým a musíme najít cestu, jak takové zápasy vyhrávat, s Buffalem se nám to povedlo,“ líčil po poslední výhře nad Sabres 8. dubna, na které se podílel dvěma góly.

„My si teď prohlédneme, kteří hráči dorostli. Je to i zpráva, kterou jim chci poslat, když se objeví, šance, využijte ji,“ pronesl po výměně Palmieriho se Zajacem generální manažer Tom Fitzgerald. A kdo ji nevyužije? „Tak místo něj přijde někdo další,“ tvrdě dodal.

Zacha ukazuje, že umí vyčnívat, že není jen jedním z davu. Může mu to pomoci i k další kariéře v Devils. Za pár měsíců klub bude tvořit seznam chráněných hráčů, kterých se vyhne rozšiřovací draft. Seattle, nový klub v NHL, si stejně jako Vegas vybere ode všech ostatních jednoho hokejistu. Nejproduktivnější hráč, který se dovede chovat jako lídr? Toho by New Jersey určitě nikam nepustilo. Zacha začal o místo v hierarchii organizace bojovat.