Posily z NHL na MS: dvě jména téměř jistá. Problém je karanténa v Rize

Ještě se vše může změnit, ale neočekává se to. Každý reprezentant, jenž se vypraví na mistrovství světa v Rize, musí v dějišti podstoupit šestidenní karanténu. Co to znamená pro případné doplňování kádrů posilami z NHL? K dispozici pro šampionát budou hráči, kteří se neprocpou do bitev o Stanley Cup. Oproti dřívějším rokům budou mimo hru hokejisté vyřazení v 1. kole play off. „Necháme si maximálně jedno volné místo,“ potvrzuje Petr Nedvěd, generální manažer národního týmu.

Izolace v Rize bude dvoustupňová. Po příletu do pořádající země členové reprezentace stráví tři dny na hotelové samotce, posléze stejný počet dní v rámci týmu. „Nařízení platí pro všechny a bez výjimky. Tedy i pro hráče, kteří prodělali COVID třeba před měsícem a mají v sobě protilátky,“ informuje Petr Nedvěd , pro nějž je lotyšská strategie jistým zklamáním. „Házíme si sami klacky pod nohy…“

Jinak řečeno, první zápas na MS může národní tým odehrát až sedmý den po příletu do Lotyšska. Čili žádané akvizice ze zámoří ano, ale jen ty, jež budou volné po základní sezoně NHL. Ta končí 11. května.

Výběr Filipa Pešána chystá odlet do Rigy čtyři dny poté, bezprostředně po absolvování Českých hokejových her v Praze. Ostrý start přijde na řadu v pátek 21. května v duelu s Ruskem. „Karanténu chceme mít co nejdříve za sebou,“ podotýká Nedvěd.

Věří, že v tu dobu bude mít v týmu minimálně detroitské duo Filip Hronek a Filip Zadina. Ve hře je ovšem vícero hráčů. Generální manažer už v druhé půlce února získal přísliby například od Jakuba Voráčka , jehož Philadelphia stále bojuje o účast v play off. Souhlas s Rigou vyslovil i obránce Radko Gudas , jeho Florida však válí. Na radaru je i brankář David Rittich . Ten zatím patří Calgary, ovšem u něj není vyloučená výměna jinam.

„Teď to vypadá na Filipa Hronka, Filipa Zadinu. S nimi téměř najisto počítáme. Uvidíme, jak to budou mít s play off kluci, s nimiž jsem se už dříve předběžně dohodl. Vědí ode mě, že se v Rize budeme pohybovat v bublině a že nějaké nepříjemné překážky nastanou. Čekám na přestupovou deadline, po ní obvolám všechny hráče, o které máme zájem,“ připojuje GM.

Nedvěd: Házíme si sami klacky pod nohy

Přesun posil z NHL do Česka po sezoně NHL bude muset být bleskový. „Počítáme, že by borci s námi odlétali už z Prahy a karanténu absolvovali společně s celým nároďákem,“ popisuje strategii Nedvěd a vysvětluje podrobněji, proč vypadnuvší z úvodní rundy Stanley Cupu jsou prakticky pasé.

Padesátník Ručinský: Cítím se pořád stejně. Děti? Uvidíme, jestli dřív já nebo Jágr

„Z prvního kola vypadnete plus minus 20. května, za normálních okolností byste hráče měli na modré čáře v Rize kolem pětadvacátého. Jenže takhle musíte přidat týden karantény navíc. A to je velká komplikace. Nechceme dopustit, že někdo ze zámoří přiletí do dějiště, týden stráví na izolaci a pak se třeba ani nedostane do hry. Bude hrozně těžké po někom chtít, aby po vypadnutí z prvního kola play off za námi dorazil. Rozhodli jsme se, že uvítáme hráče, kteří se nedostanou do Stanley Cupu, a pak si ponecháme maximálně jedno místo pro případ poslední posily.“

Složitou situaci boje s celosvětovou pandemií koronaviru Nedvěd pečlivě vnímá, jen má někdy pocit, že některá opatření jsou zbytečně tvrdá. Třeba ta, která v této chvíli nutí podstupovat týdenní izolaci v Rize i hráči, kteří prokazatelně nejsou hrozbou pro šíření nákazy. „Podle všeho nebude brán zřetel ani na jednotlivé případy, kdy hráč mohl prodělat onemocnění třeba měsíc před akcí, kdy má v sobě protilátky a všeobecně či oficiálně není považován za infekčního,“ mrzí ho.

Je mu jasné, že hokejisty, vyřazené ze Stanley Cupu, do Rigy nedostane. „Představte si, že se s hráčem NHL domlouváte na jeho účasti na mistrovství, ale nabídnete mu, že po příletu se pár dnů nedostane na led a dohromady bude týden bez zápasu. To je prakticky nemyslitelné. Jsem z toho zklamaný, házíme si sami klacky pod nohy. Chápu, že trvá pandemie, štábní kultura je nutná, nemůže jen tak někdo přijet, vynechat testování a hned nastoupit, ale…“ nedořekne Nedvěd.