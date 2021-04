TOP 5 trejdů: hvězdné posily v boji o Stanley Cup, Krejčí má nové křídlo

TOP 5 trejdů NHL! Kteří hráči změnili působiště a dostanou šanci zabojovat o Stanley Cup? • FOTO: Koláž iSport.cz

Poslední možnost vyzbrojit své týmy před play off měli v pondělí do 21 hodin generální manažeři v NHL. I když byla letošní uzávěrka přestupů klidnější než jindy, hodně hokejistů změnilo své působiště. Mezi hlavní zařaďmě trejd Jakuba Vrány do Detroitu za Anthonyho Manthu. Ale co další? Projděte si v našem přehledu TOP 5 hvězdných posil v boji o Stanley Cup.