Nejzákeřnější hráč NHL? Marchanda vystřídal Wilson: predátor i ostuda!

„To, co dělá, nemá nic společného s hokejem. Chybí jakýkoliv respekt k soupeři a zároveň schází vlastnost kontroly vlastních emocí,“ nebral si servítky Matt Cooke, sám vyhlášený tvrďák, jenž v kariéře nastřádal 1135 trestných minut.

Od Wilsonových kousků už dávají ruce pryč i další muži, již v kariéře prošli desítkami bitek a rozdali stovky hitů.

Když Tom Wilson v úterý stáhl za vlasy k ledu Artěmije Panarina, zvedla se vlna nevole. Není to totiž poprvé, co kanadský hokejista vytáhl z repertoáru kousek za hranicí pravidel. Vrážení na hrazení, ataky na koleno, hity z tzv. slepého úhlu, kdy vás protihráč nemá šanci vidět. Tím vším už se v lize Wilson prezentoval. „Je to dobrý hráč, dovede dávat góly. Ale tentokrát to přehnal. Udělat tohle Panarinovi, našemu nejlepšímu hráči, a vyřadit ho do konce ročníku, to nemá nic společného s hokejem,“ rozčiloval se centr Ryan Strome.

Vše samozřejmě umocnil fakt, že Wilson za zákrok potrestán nebyl.

„Myslím, že tenhle kluk si teď jen půjčil nějaký čas v lize,“ popsal bývalý trenér NHL. „Čekají na něj. Někoho zraní, a liga to ví,“ doplnil bývalý hráč pro web The Athletic.

Fakt, že Wilson, jenž už má za sebou například dvacetizápasovou suspendaci za hit do hlavy Oskara Sundqvista, nyní žádný flastr nedostal, hokejovým světem pořádně zamával. „Od ligy je to velice špatné rozhodnutí. To vyznění je špatné. Myslím, že s tím souhlasí prakticky každý. Liga zde chybovala. Hodně chybovala,“ doplnil Strome.

Přitom forvard Capitals není hráč, který by jen jezdil s rudým obličejem po rozích a rozdával rány. Jeho produkce se drží okolo dvaceti branek za sezonu a k tomu odvede spoustu černé práce. Uznávají ho spoluhráči, v kabině je nesmírně populární. Ale k čemu to, když se momenty kompletního šílenství stupňují a stupňují.

„Klíčové bude, jak zareagují Capitals. Když jsem trefil loktem Ryana McDonagha, v Pittsburghu mi jasně řekli, že za mnou stojí, ale že už se to nesmí nikdy opakovat. Reakce Washingtonu opravdu bude nejdůležitější,“ uzavřel Cooke.

Wilsonovy tresty 20 zápasů 2018 hit na hlavu Oskara Sundqvista 7 zápasů 2021 vražení do Brandona Carla 4 zápasy 2017 vražení do Sammyho Blaise 3 zápasy 2018 hit na hlavu Zacha Aston-Reese 2 zápasy 2017 pozdní hit na Roberta Thomase

