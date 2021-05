Pomsta za Panarina! Šest bitek v pěti minutách, řežba přepsala rekord NHL

Hokejisté Bostonu slaví branku proti New Jersey • ČTK / AP

Karel Vejmelka míří do Arizony • ČTK

Útočník New Jersey Pavel Zacha se raduje z vítězství v posledním domácím utkání sezony • twitter.com

Capitals sice Rangers porazili 4:2, ale výsledek zajímal málokoho. Kdo by to řekl, že v letošní sezoně, kdy chybí koření v podobě skandujících diváků, se zápas v NHL změní v divoký západ. Slavná Madison Square Garden však v noci ze středy na čtvrtek takové místo připomínala. Borci v modrém totiž rozjeli odvetu za zákeřný „vlasový“ faul Toma Wilsona na Artěmije Panarina z předchozího duelu. A v prvních 5 minutách stihli šest bitek, což je ligový rekord.

Tomuhle dramatu nechybělo zhola nic. Padouch, hlavní hrdina i vrchnost, jejíž rozhodnutí zvedlo nejedno obočí. A skupina statečných, kteří se rozhodli vzít spravedlnost do vlastních rukou. Vše odstartoval zákeřný útok záporáka, proti hlavnímu a milovanému hrdinovi.

V duelu mezi Rangers a Washingtonem ze 4. května totiž křídelník Capitals Tom Wilson, provokatér známý svými výstřelky, nejdříve krosčekoval do krku ležícího Pavla Bučněviče a za pár sekund strhl za vlasy k ledu ústřední postavu soupeře Artěmije Panarina. Šílený moment, kdy si ruská hvězda vinou nefér zákroku dala hlavou o led v bezvládném pádu a sezona pro ni skončila.

Odpověď ligy? Wilson dostal nejvyšší možnou pokutu pět tisíc dolarů. Tečka. Nic víc, nic míň. A to ještě jen za zákrok na Bučněviče. Očekávána suspendace tak nepřišla. „Myslím, že nejenom my, ale všichni okolo hokeje jsou velmi zklamaní. Jsme přesvědčení, že ty zákroky zasluhovaly suspendaci,“ kroutil hlavou trenér Rangers David Quinn. „Abych byl upřímný, podle mě je to vtip,“ dodal ostřeji centr Ryan Strome.

SUSPENDACE A POKUTY TOMA WILSONA 2017 (2 zápasy) - za pozdní hit na Roberta Thomase

2017 (4 zápasy) - za vražení do Sammyho Blaise

2018 (3 zápasy) - hit na hlavu Zacha Aston-Reese

2018 (20 zápasů) - hit na hlavu Oskara Sundqvista

2021 (7 zápasů) - za vražení do Brandona Carla 2016 (2,403 dolarů) - hit na koleno Connora Shearyho

2021 (5000 dolarů) - krosček na krk Pavla Bučněviče

Spravedlnost tak do vlastních rukou vzali samotní hráči Rangers. Museli, byl na ně tlak ze všech stran. „Pokud chcete vyhrávat, musíte být schopní to dokázat na ulici. Osobně bych nepostavil tým, který by nebyl schopen v tomhle případě zareagovat,“ napsal například Mark Messier, klubová legenda. Víceméně lze říct, že i liga je k tomu svými rozhodnutími vybídla.

Hned po úvodním vhazování se tak strhly tři bitky. V úvodních pěti minutách se jich odehrálo celkem šest, což je ligový rekord. Hlavním cílem byl pochopitelně Wilson. Když v padesáté sekundě skákal na led, trvalo pouhé tři vteřinky, než si pro něj dojel obránce Brendan Smith. Okamžitě si hříšníka chytnul a jako by jeho rány hovořily za celou organizaci i za zraněného Panarina. Celkem se v úvodní dvacetiminutovce rozdalo hned sto trestných minut.

„Samozřejmě jsme sledovali, co se stalo zápas před tím. Všichni jsme se snažili stát za naším spoluhráčem, a to na naší skupině obdivuji,“ řekl Smith po zápase pro web The Athletic.

„Když hrajete jeden pro druhého a děláte věci pro ostatní, tak v rámci sportu neexistuje lepší pocit. Tohle nastavení vládlo před zápasem. Pak to ani není tolik o vítězných, nebo prohraných bitkách, jako spíš o vytvoření jednoty a udělání obětí pro dobro týmu,“ okomentoval pyšně týmové nastavení trenér Quinn.

Komunita v zámoří veskrze tleská přístupu Smithe a spol. A spílá rozhodnutí udělit v zásadě symbolickou pokutu pro Wilsona. „Nechápu to. Henrik Lundqvist dostal pokutu 5 tisíc dolarů, když chrstl vodu na Sidney Crosbyho. Wilson dostal 5 tisíc dolarů, když si z člověka udělal zasranou hadrovou panenku. Nechápu to,“ vyjádřil se na adresu „trestu“ jeden z ligových funkcionářů.

Celá newyorská noc by přitom za normálních okolností napsala jiné, také silné příběhy. Několik hodin před utkáním například majitel Rangers James Dolan zničehonic odvolal generálního manažera Jeffa Gortona a prezidenta klubu Johna Davidsona, což ovlivní vývoj klubu dlouho dopředu. Podobně do jisté míry zapadl i hattrick, který při výhře 4:2 nasázel washingtonský T. J. Oshie, kterému o den dříve zemřel otec. Všechno ale přebil Wilson, bitky a ostrá slova. K čemuž bohužel silně pomohla samotná NHL.