Jeníkův první zářez! V šatně pózoval s kůží, Kessel mu přál, kouč chválil

Vstoupit na nejblyštivější hokejové jeviště světa a hned zaznamenat první gól, na to se nezapomíná. Český útočník Jan Jeník (20) se chopil své šance v NHL skvěle a trefou do prázdné branky pečetil výhru Arizony nad San Jose. „Na první zápas to bylo dobré. Tohle pro něj bude velké léto,“ prohlásil na adresu českého nováčka kouč Coyotes Rick Tocchet.