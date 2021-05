Z krále Vasila je monstrum: trčí z dějin, je posedlý výkonem. Kde má limit?

Je nutné začít trochu zeširoka. Ještě pár let zpátky se dychtivě čekalo na vlnu ruských gólmanských supertalentů, kteří byli předurčeni zaplavit NHL. Brankářská škola Sborné znovu udivovala, chystejte místa pro budoucí jedničky, říkalo se. Příliv opravdu nastal, daleko od domova se chytli Ilja Samsonov i jmenovec Sorokin, Igor Šesťjorkin, Alexandar Georgiev a Andrej Vasilevskij.

Co jména kromě národnosti spojuje? Ve všech případech jde o gólmany ročníku 1994 a mladší, ani jeden z nich navíc nepřišel do NHL s vidinou vyhřáté židle na střídačce, mezi elitou se uvedli skvěle. Jeden muž, ten nejstarší z výběru, ovšem vyčnívá.

Andrej Vasilevskij. Rodák ze sibiřského městečka Tumeň, ležícího dalekých 2 144 kilometrů na východ od Moskvy, naskočil do zaoceánského kolotoče v roce 2012, kdy si ho Tampa vytáhla z 19. místa draftu. Byl prvním gólmanem v osudí, jehož jméno zaznělo, přestože se mu předchozí juniorský šampionát povedl jen na půl. Zazářil proti Lotyšsku, Česku, kdy přechytal ve čtvrtfinále Petra Mrázka, a Švýcarsku, naopak odvolán byl z pozice v semifinále s Kanadou a finále proti Švédsku odseděl jen za mantinelem.

Už tehdy bylo i tak zřejmé (kvůli výkonům i ideálním tělesným proporcím), že na něj padne některá z vysokých voleb. Jackpot spadl do klína na Bolts. Organizaci, již v té době režíroval Steve Yzerman, přičemž začínal tvořit giganta, který později oslní dynamikou i šikovností. Mimochodem, o pět míst později následoval rukou vedení Bostonu Malcolm Subban, který dosud naskládal v NHL pouhých 82 zápasů s téměř 90% úspěšností a průměrem tří branek na zápas.

U ruského talentu byla cesta jiná. Úplně jiná.

Vasilevskij zamířil po draftu zpátky do Ruska, kde ždímal zkušenosti z KHL i dalšího mistrovství dvacítek, šanci dostal poprvé také na šampionátu dospělých. Celou dobu pracoval pod přísným dohledem otce, který chytal v tehdejší sovětské lize a nyní trénuje mladé gólmany. Oba Andreje spojuje posedlost se zlepšovat.

„Pokaždé se nás ptá, jestli náhodou nemá někde mezeru, když na něj střílíte. Jestli není potřeba dělat něco, aby byl lepší," divil se přístupu už v roce 2018 pro The Hockey News parťák Nikita Kučerov. Mluvil zároveň také o tom, že z kolegy čiší vášeň. Že hokej zkrátka miluje, což se na nejvyšším levelu rychle ukázalo.

Statistiky ohromují. Do NHL, zatím opatrně na pár duelů, vkráčel během sezony 2014/15. Okolí okamžitě uhranul. Zkraje kariéry vyšvihl úspěšnost na 91 procent, skvělé zákroky navíc tahal konstatně, ukázal, že umí držet výkonnost pravidelně. To se stalo motivem následujících let. Pravý začátek nastal v ročníku 2016/17, talent se stal jedničkou a nic se na tom nezměnilo ani o pět let později. „Každý jeho zákrok vypadá jednoduše," smál se útočník Yanni Gourde poté, co letos „Král Vasil“ vychytal deset výher v řadě.

Mimochodem, 26letý Rus se stal po Martinu Brodeurovi teprve druhým gólmanem historie NHL, kterému se povedlo desetkrát v řadě neprohrát už potřetí během kariéry. Dlouhé navíc zatím jenom sedm let, pět z role startéra.

K tomu si zaslouží dodat trochu bilance. Vasilevskij byl doposud třikrát nominován na Vezina Trophy, jednou ji vyhrál, vychytal Stanley Cup, vyhrál se Sbornou mistrovství světa a ve třech (možná s letoškem čtyřech) sezonách (2017-20) zapsal nejvíc výher ze všech gólmanů v základní části. Slušný výčet, že?

„Každou sezonu se dostává do hodnot A+. Je schopný oslňovat výjimečnými zákroky, ale často také přesně načasovanými momenty," přemítal analytik Bolts Brian Engblom. V tom vězí také jedna z největších předností objemného 193 centimetrů vysokého gólmana. Timing. Schopnost číst hru. „Pokud musíte pokaždé tasit spektakulární zákroky, je něco špatně. Jste pozadu. Za hrou."

Andrej Vasilevskij v NHL Sezona Zápasy Bilance Úspěšnost Průměr branek 2014/15 16 7-5-1 91,8 % 2,36 2015/16 24 11-10-1 91 % 2,76 2016/17 50 23-17-7 91,7 % 2,61 2017/18 65 44-17-3 92 % 2,62 2018/19 53 39-10-4 92,5 % 2,40 2019/20 52 35-14-3 91,7 % 2,56 2020/21 42 31-10-1 92,5 % 2,21

Vasilevskij je prototyp moderního gólmana. Brankáře futuristické éry, nového maskovaného hrdiny, mezi něž kdysi patřili Dominik Hašek, Patrick Roy a ještě dřív třeba Jacques Plante s Terry Sawchukem. Jedno se však změnilo, hra se vyrovnala. Už neplatí, že se mezi gólmany mísí vícero stylů chytání a jedna ikona vyčnívá v tom a druhá zase onom, hokej sype méně či více úspěšné klony, kteří mají své slabší a silnější stránky. Liší se však jen v detailech.

I proto je tak obtížné vyzdvihovat jednotlivce ve chvíli, kdy ještě brázdí (a dlouho bude) ledy NHL. U megastar z Tampy ovšem překlopme výhybku a vydejme se po prázdné koleji. Vasilevskij totiž ze své doby trčí, má nakročeno k nejužší špičce, která se kdy zapsala do dějin sportu. Dál, než je zatím obzor.

„Stal se velmi klidným gólmanem. Je ztělesněním týmu. Je trpělivý. A je hráč pro velké chvíle, které rozhodují. Takového brankáře potřebujete," vysvětloval Englom. Vítěze ovšem dělají také jiné okamžiky. Dějství, v nichž jeviště píská a slaví jiní.

Rok zpátky vyprášil Tampu, která základní část ukončila s historickou bilancí 62 výher, 16 proher a čtyř porážek v prodloužení, z play off Columbus jednoznačně 4:0. Vasilevskij přišel za novináři a spustil nečekanou notu. Nemluvil za tým jako ostatní spoluhráči, kritizoval svůj výkon. „Musím být lepší," soukal ze sebe.

I sebereflexe je známkou velkého hráče.

Server NBC o 26letému gólmanovi publikoval v únoru letošního roku následující: „Když vložíte nejlepšího brankáře ligy do určitého mixu, stane se monstrem. Téměř neporazitelným jako celá Tampa. Tak moc, jak může vlastně mužstvo NHL neporazitelné být."

Přízvisko monstrum k Vasilevskému sedí. Po blamáži s Blue Jackets o rok později dominantním výkonem dotáhl Tampu ke Stanley Cupu. Poučil se, zlepšil a prodal zapsané zkušenosti. V pětadvaceti zápasech play off posbíral 92,7% úspěšnost, průměrně inkasoval 1,9 gólu na zápas. Fantastická čísla jen podtrhovala obrázky z ledu, král byl zase jistotou.

Letos držel Vasilevskij Lightning nad hladinou nedaleké zátoky ještě víc, celou sezonu chyběl Nikita Kučerov, zranil se také Steven Stamkos. Většinu základní části Tampa dokázala vyhrávat, nádrž Bolts začala protékat až s koncem sezony. Na vyřazovací fázi budou každopádně oba klíčoví útočníci zdraví. Golem dostane svůj šém a hon za Stanley Cupem začne od nuly.

„Otřásl jsem se, když jsem přemýšlel nad tím, kde by Lightning byli bez Vasyho," prozrazoval v květnovém rozhovoru pro The Athelics legendární Phil Esposito. A pustil se do nepopulárního porovnání kvalit s hvězdným forvardem Connorem McDavidem. „Pravdou je, že by se bez něj Oilers stále pohybovali někde na pomezí play off, nemyslím si, že to stejné by se dalo říct o Tampě, jíž by chyběl Andrej."

Jedna cena ještě Vasilevskému chybí. Hart Trophy. V historii cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže vyhrálo jen sedm gólmanů, Dominik Hašek jako jediný dvakrát. Ruský klenot k ní má opakovaně nakročeno a někteří experti se shodují, že by si ji zasloužil. Pro gólmana je ale, obzvlášť v moderní éře, tuze náročné trofej získat. Naposledy si ji vysloužil v roce 2015 Carey Price.

„Andrej se nikdy nevzdává. Je velký i rychlý. K tomu chytá atletickým stylem a je větší než já. Stal se důvodem toho, proč Tampa minulou sezonu vyhrála Stanley Cup," rozsoudil jasně Hašek pro zámořské servery, když začaly (opět) rezonovat debaty o vítězi nejstaršího individuálního ocenění. „Bolts složili dobrý tým, ale kdybyste vyndali Vasilevského... Nepůjde o to samé," dodal.

Bývalý vynikající gólman Montrealu, Colorada nebo Washingtonu José Theodore šel ještě dál. „Vytvořil sám sobě úroveň," popisoval s dovětkem, že není fér, jak se porovnávají kvality hráčů a gólmanů. „Máte McDavida, který dominuje ve své kategorii, ale Vasy (Vasilevskij) dominuje stejně tak," pokrčil rameny s tím, že edmontonská raketa i gólman Lightning jsou krok nad všemi.

Pět nejlepších brankářů základní části 2020/21 Andrej Vasilevskij 31 výher 92,5% úspěšnost 2,21 gólu/zápas 5 nul Philipp Grubauer 29 výher 92,1% úspěšnost 2 góly/zápas 6 nul Marc-André Fleury 25 výher 92,7% úspěšnost 2,04 góly/zápas 5 nul Tristan Jarry 22 výher 90,9% úspěšnost 2,75 gólu/zápas 2 nuly Connor Hellebuyck 21 výher 91,4 úspěšnost 2,66 gólu/zápas 3 nuly

Co dělá „monstrum“ z Tumeně dominantním gólmanem ve věku moderní éry? Komplexní kvalita všech atributů, které se v dnešním hokeji posuzují vynásobená konstantností. „Není pochyb, že je nejlepším gólmanem ligy. A myslím, že je zároveň nejdůležitějším hráčem Tampy každý večer," přidal svůj pohled kouč Red Wings Jeff Blashill.

Ale jak vlastně srovnávat hráče, který je stále ještě v rozjezdu kariéry, s historií? Říct je v součtu stejné možné pouze jedno, Vasilevskij se může zapsat do letitých kronik soutěže opravdu vysoko. Rozbořit tabu o moderních gólmanech, mezi nimiž nejde najít jednu jedinečnou hvězdu.

Zůstává hypotetickou otázkou, jestli by podobným způsobem vyčníval v klubu, který není na vrcholu sil. Zřejmě ne, ale na to se s odstupem času i vzhledem k nastavenému vývoji NHL nikdo ptát nebude. Během aktuální zkrácené sezony naskočil ruský urgán do 42 utkání, 31 z nich vyhrál a jedno prohrál v prodloužení. Naopak kolegové Curtis McElhinney s Christopherem Gibsonem dotáhli Bolts k výhře pouze v pěti zápasech ze 14.

I to se stává důkazem o tom, jak klíčovou personou Vasilevskij vlastně je. A ještě dlouho může může být. Kontrakt na 9,5 milionu dolarů ročně mu poběží dalších sedm sezon. Právě během této doby se rozhodne o místu mezi největšími velikány nejen své doby, ale také celé historie. Už teď patří 26letý Rus mezi nejvážnější kandidáty.

Své kvality bude muset ovšem k takovému statutu prokázat ještě mnohokrát.

