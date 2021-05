Kane promluvil o dluzích, zářil i díky bankrotu: Už jsem nemusel nic skrývat

Evander Kane je skvělým střelcem, ale mimo led má za sebou pořádně divoké období. Výčet průšvihů by dal pomalu na knihu. Kvůli dluhům musel dokonce před sezonou vyhlásit osobní bankrot. A to i přesto že v San Jose pobírá v přepočtu 147 milionů korun ročně. V trápících se Sharks nakonec patřil k nejlepším hráčům a ovládl týmové bodování. Ve zpovědi pro web The Athletic tvrdí, že vyhlášení bankrotu mu velmi pomohlo, protože konečně nemusel nic skrývat a mohl se uvolnit.

Výčet jeho malérů je opravdu pozoruhodný. Už v roce 2016 čelil kanadský útočník Evadner Kane obvinění z napadení ženy. O dva roky později ho zase zažalovala bývalá milenka, která tvrdí (oba spory jsou stále nedořešené), že se s ní dlouhé roky scházel, z čehož třikrát otěhotněla. Vždy údajně i kvůli záchraně kariéry chtěl, aby šla na umělé přerušení těhotenství, s čímž napotřetí nesouhlasila. Nabídl jí tedy finanční kompenzaci ve výši tří milionů dolarů, kterou jí posléze nezaplatil. Žena za celkovou újmu žádala sumu šesti milionů dolarů.

Nebyla to však poslední žaloba, další přišla na konci loňského roku. A to od banky z Arkansasu, kde si měl v roce 2018 vypůjčit zhruba 168 milionů korun, které následně přestal splácet. Během play off s Vegas v roce 2019 si zase odskočil do kasina a prohrál téměř dvanáct milionů korun. Za hazard měl celkově utratit 1,5 milionu dolarů, tedy zhruba 31,5 milionu korun.

Před aktuálním ročníkem kvůli stále nedořešeným dluhům vyhlásil osobní bankrot, o kterém nyní poprvé promluvil. V rozhovoru pro web The Athletic přiznává, že někteří spoluhráči měli obavy, jak na tom je a zda bude hrát. Kane nakonec jako hlavní hvězda táhl trápící se San Jose a ovládl týmové bodování s 22 góly a 27 asistencemi v 56 zápasech před druhým Tomášem Hertlem, jenž má 43 kanadských bodů.

bodování San Jose 1. Evander Kane 49 (22+27) 2. Tomáš Hertl 43 (19+24) 3. Logan Couture 31 (17+14) 4. Timo Meier 31 (12+19) 5. Brent Burns 29 (7+22)

Devětadvacetiletý útočník nicméně odmítá, že by kvůli vyhlášení bankrotu pro něj letošní sezona byla tou nejnáročnější. „Ani zdaleka nebyla. Hodně se mi ulevilo a cítil jsem se nejlépe po dlouhé době. Vypořádat se s bankrotem bylo hodně náročné, ale už jsem nemusel nic skrývat,“ nastínil důvod nejvydařenější sezony z osobního hlediska. Průměrně totiž v ročníku získal 0,875 bodu na zápas, což je jeho nejlepší výkon za dvanáct sezon v NHL.

Přenést se přes osobní problémy a na ledě předvádět co nejlepší výkony, bylo pro Kanea výzvou. „Myslím, že když dojde k podobné situaci, otestuje to vaši vůli a schopnost soustředit se. Chtěl jsem ukázat, jaký typ hráče jsem a že můžu vést tým. Podle mého jsem v průběhu sezony odvedl dobrou práci,“ řekl.

Skvělými výkony si také prodloužil úctyhodnou střeleckou bilanci. Již šestý ročník po sobě dokázal dát více než dvacet gólů, a to i přes zkrácený šestapadesátizápasový rozpis.

Pokud jde o aktivní hokejisty, v tomto směru se ocitá mezi velkými jmény Ovečkinem, Bergeronem, Marchandem, Barkovem, Markem Stonem a Scheifelem. „Jsem hrdý na stálost svých výkonů. Zvlášť když pomyslím na to, čím jsem si těch šest let procházel a co jsem musel řešit. Lidé si myslí, že vyhlášení bankrotu je začátek. Ale je to naopak, je to konec jedné životní kapitoly.“

Podle Kanea v něm rozhodnutí uzrálo i kvůli koronavirové pandemii a přísné karanténě, kterou hokejisté museli dodržovat. „Měl jsem čas si promyslet, kam chci směřovat svůj život,“ dodává. Jedním z hlavních důvodů bylo i narození nyní desetiměsíční dcery a zodpovědnost za její budoucnost.

San Jose Sharks Vše o klubu ZDE