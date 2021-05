Play off NHL ONLINE: Hrají se druhé zápasy, v akci Palát, Gudas či Nosek

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu v utkání 1. kola play off proti Islanders • ČTK / AP / Gene J. Puskar

Brankář Vegas Marc-André Fleury v zápase s Minnesotou v prvním kole play off • Reuters

Derby o Floridu v 1. kole play off zahájila lépe Tampa, která vede v sérii 1:0 • ČTK / AP / Joel Auerbach

První kolo play off NHL je již v plném proudu, noční zápasy přinesou tři druhé zápasy sérií. Hokejisté Tampy začali cestu za obhajobou Stanley Cupu výhrou nad Floridou (5:4) a mají možnost tak po venkovních zápasech jít do trháku 2:0. Za Lightning bude v akci Ondřej Palát a Jan Rutta, proti nim nastoupí Radko Gudas. Sérii s Islanders se pokusí srovnat Pittsburgh. O totéž se pokusí Vegas s Tomášem Noskem proti Minnesotě. Podaří se srovnat sériie nebo některý z týmů odskočí. Play off NHL sledujte ONLINE na iSport.cz.