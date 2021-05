Strach o hvězdu po ráně kolenem do hlavy: Děsivé! Hráčům se dělalo zle

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • ČTK / AP / Frank Gunn

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • ČTK / AP / Frank Gunn

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • ČTK / AP / Frank Gunn

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • ČTK / AP / Frank Gunn

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • ČTK / AP / Frank Gunn

Kapitán Toronta John Tavares dostal při zápase play off NHL s Montrealem kolenem do hlavy. Skončil v nemocnici • Reuters

Kapitán Toronta John Tavares skončil v nemocnici poté, co ho trefil kolenem do hlavy montrealský Corey Perry • Koláž iSport.cz

Hodně nehezký pohled se naskytl v prvním utkání play off NHL mezi Torontem a Montrealem (1:2). John Tavares, kapitán Maple Leafs, musel být z ledu odvezen na nosítkách, když po hitu inkasoval při pádu ještě úder kolenem do hlavy od Coreyho Perryho. „Hlavně ať je v pořádku,“ přál si zkušený útočník Canadiens. Nešťastný moment změnil na několik minut atmosféru v hale.

Vstup do bitev o Stanley Cup si představovali zajisté jinak. Hokejisté Toronta, vítěz Severní „kanadské“ divize, nestačili v úvodním duelu play off na domácím ledě na Montreal, podlehli mu 1:2. Navíc už v první třetině přišli o jednu ze svých hvězd.

Běžela 11. minuta a montrealský Ben Chiarot tvrdým, ale čistým hitem složil u modré čáry k ledu Johna Tavarese. V hokeji nic neobvyklého, jenže k smůle lídra Maple Leafs kolem zrovna vyrážel kupředu hostující Corey Perry, který Tavarese trefil kolenem do hlavy. Torontská 91 zůstala ležet…

„Dostal hit, když jsem vyrážel z obranné zóny. Padl a já se ho pokusil přeskočit, bohužel jsem ho zasáhl kolenem do hlavy. Nevím, co jiného jsem mohl dělat. Znám Johna vcelku dobře, jen doufám, že je v pořádku,“ uvedl po zápase Perrry.

V Tavaresově tváři se objevila i krev z roztrženého obočí. Ve chvíli, kdy se klubový lékař snažil zjistit, zda nemá zapadlý jazyk, pokusil se kanadský útočník vstát, ale potácel se a podlomila se mu kolena. Opravdu nehezký pohled. Po několika minutách byl na nosítkách odvezen z ledové plochy. Pozitivním znakem bylo, že přitom zdvihl ruku a ukázal vztyčený palec.

„Prostě hrozné. V ten moment vstupuje do hry boj o život. Už jen při pohledu na to, jak je v bolestech, mi bylo špatně od žaludku. Myslíš na něj také jako na muže od rodiny. V takovém případě jde i zápas play off stranou,“ řekl torontský Nick Foligno.

Tavares následně podstoupil nejrůznější testy a zůstal přes noc v nemocnici. „Byl při vědomí, dobře komunikoval a všechny předchozí testy dopadly dobře,“ přišel s pozitivní informací kouč Toronta Sheldon Keefe. „Abych byl upřímný, bylo to těžké. Ať už jako hráč nebo trenér jsem zažil mnoho nejrůznějších věcí a těžkých zranění. Bylo ale opravdu těžké se přes to dostat. Naši hráči byli otřesení a znepokojení. Stejně tak i já. Moc rád jsem proto slyšel, že jde vše dobře, ale byl to hodně těžký okamžik,“ dodal Keefe.

Hned poté, co se znovu hra rozjela, šel Foligno svého spoluhráče pomstít a pustil se s Perrym do šarvátky. „Když jsem to viděl, přišlo mi špatně od žaludku. Bylo to děsivé. Když ho odváželi, natáhnul jsem se k němu a promluvil na něj. Doufám, že bude v pořádku,“ přeje si Perry, jenž Tavarese kolenem trefil.

Inkriminovaný moment těžko vstřebávali i ostatní. „Bylo to něco, co úplně odsaje vzduch z budovy. Všem nám pak trvalo, než jsme získali zpět energii k hraní,“ pronesl Carey Price, gólman Montrealu. „Opravdu těžké. Je to náš kapitán, náš vůdce. Nebylo snadné ho takto vidět. Samozřejmě doufáme, že na tom bude co nejlépe,“ řekl torontský útočník Mitchell Marner.

Tavares v základní části zaznamenal 50 kanadských bodů za 19 gólů a 31 asistencí. Z toho 22 (9+13) v posledních 19 zápasech. V úvodním duelu s Montrealem stihl před zraněním strávit na ledě 2 minuty a 53 sekund.

„Musíme udělat změny v sestavě a přizpůsobit se tomu. Všichni naši kluci budou muset hrát lépe. Je to náš kapitán, je to velká ztráta. Dobré týmy ale takové věci zvládají překonat, teď to bude na nás,“ uvědomuje si kouč Maple Leafs Keefe, jehož svěřenci aktuálně prohrávají s Canadiens 0:1 na zápasy.