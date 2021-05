Pasta jako legendy! Hattrick s fanoušky: Zahřeje to. Zaujal i oblekem

Začátek série jako hrom! Boston Bruins ve druhém kole play off poprvé přivítali New York Islanders, a konečně mohli na tribuny pustit své přiznivce ve velkém počtu. Jeden z jejich největších oblíbenců, David Pastrňák, pak rozjel parádní show a připravil navrátivší se fanoušky o pár čepic: nastřílel hattrick, rozhodl o výhře a po zápase se blýskl i zajímavou volbou outfitu. I když podle něj ještě vybral tu nudnější...

„Na rozbruslení jsme vypadali jako 22 kluků, co hrají první zápas v NHL. Pořád jsme se koukali kolem, bylo tam tolik lidí,“ usmíval se David Pastrňák, když po zápase odpovídal na otázky novinářů. „S fanoušky to byl úplně jiný zápas,“ dodal. Do bostonské TD Garden konečně mohla dorazit plná porce příznivců Bruins, přišlo jich téměř 17 a půl tisíce. V covidové době nevídaně narvané tribuny asi českého střelce inspirovaly.

Jeho první trefa přišla v přesilovce, když se k němu dostal odražený puk po střele parťáka Davida Krejčího (ten mimochodem zapsal 0+3). „Pasta“ nespěchal střelou z jedničky, počkal si, vybral, kam brankáři Iljovi Sorokinovi puk poslat, a nedal mu šanci. I druhá trefa byla dorážka, tentokrát se rodák z Havířova nerozpakoval a kotoučem po Bergeronově pokusu tvrdou ranou napnul síť.

Vedení, které tím Bruins dal, dlouho nevydrželo, ve třetí třetině za stavu 2:2 ale bostonští chytili otěže zápasu. Nejdřív je poslal do vedení Charlie McAvoy po Krejčího pasu, pak přišla Pastrňákova nejlepší chvíle.

Český střelec převzal zatoulanou přihrávku Islanders ve středním pásmu, projel kolem dvou beků a našel si ideální místo, ze kterého vypálit. Puk proletěl mezi obránci, pak kolem Sorokinovy vyrážečky a zastavil se až v síti.

Hattrick! A na led mohly přiletět čepice od natěšených fanoušků. „Úplně vás to zahřeje u srdce a vzpomenete si, proč hrajete hokej,“ culil se „Pasta“ po zápase. Zaujal i modrobílým oblekem se zajímavým vzorem. „A to je ještě ten nudnější. Chtěl jsem jiný, ale vycouval jsem,“ smál se. „Ještě pár bláznivých kousků ve skříni mám a snad budu mít dost odvahy na to si je vzít. Miluju módu, a když se v tom oblečení cítím dobře, je mi fuk, co si jiní myslí.“

Pastrňák se třemi góly zapsal mezi legendy, jen čtyři jiní hráči zvládli za Bruins dva hattricky v play off - kromě něj i David Krejčí a tři členové hokejové Síně slávy, Cam Neely, Phil Esposito a Johnny Bucyk. „Cítím se ještě lépe, když o tom vím,“ řekl, když mu zámořský novinář zajímavou statistiku odhalil. „Je to pro mě čest, hrát za organizaci Bruins s tak dlouhou historií a tolika skvělými hráči a členy Síně slávy. Snad přidám nějaké další,“ zadoufal směrem k hattricku číslo (minimálně) tři.

Čeští fanoušci jistě nepochybují.

SESTŘIH ZÁPASU: