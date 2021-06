Vítězný návrat Mrázka: Užívám si to! Máme dvě jedničky, chválil bek

Chtělo to změnu. Carolina v sérii s Tampou po domácích zápasech prohrávala 0:2. Kouč Hurricanes Rod Brind'Amour se rozhodl dopřát odpočinek skvěle chytající jedničce pro play off Alexovi Nedeljkovicovi a tak přišla šance pro Petra Mrázka. Český brankář kvůli zraněním chyběl většinu zkrácené základní části a ve vyřazovacích bojích nastoupil letos poprvé. Skvělým výkonem přispěl k výhře 3:2 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu. A chvála se jen hrnula.

Kouče Brind'Amoura čeká pořádné dilema. Americký brankář se srbskými kořeny Nedeljkovic zatím chytal skvěle. Za základní část NHL je v nejužší nominaci na nováčka roku společně s Kirillem Kaprizovem (Minnesota) a Jasonem Robertsonem (Dallas). Carolině navíc pomohl v 1. kole play off přejít přes Nashville (4:2 na zápasy) a za dvě domácí prohry v sérii s Tampou rozhodně nemohl. Vždyť obě utkání Carolina prohrála 1:2, takže šlo spíš o střelecké trápení. Přesto kouč sáhnul ke změně a rozhodl se dát pětadvacetileté jedničce odpočinek.

Přišla tedy šance pro uzdraveného Mrázka, který ve zkrácené sezoně vynechal 38 zápasů. Nejprve kvůli zlomenému palci, poté měl nespecifikované problémy v dolní části těla. „Byl neuvěřitelný,“ chválil Mrázka po výhře obránce Brett Pesce. „Zatím play off nechytal, protože 'Ned' (Nedeljkovic) byl skvělý. Máme dvě jedničky,“ vyzdvihoval oba gólmany Pesce. „Jsem na Petra hrdý,“ dodal ještě na adresu navrátilce.

Devětadvacetiletý gólman nakonec k vítězství přispěl 35 zákroky s úspěšností 94,6 % a byl vyhlášen druhou hvězdou střetnutí. První hvězdou se stal Finský útočník Sebastian Aho, který se podílel na všech gólech Hurricanes s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí.

„I když dlouho nechytal, vůbec jsem nepochyboval, že bude dobrý. Vytáhl několik ohromných zákroků a dal nám šanci na vítězství,“ pochvaloval si hlavní hrdina Aho výkon Mrázka. Český brankář naposledy chytal 10. května a trenér Brind'Amour přiznal, že měl z dlouhé Mrázkovy pauzy strach. „Upřímně řečeno jsem nevěděl, co od něj můžu očekávat. Ale je to bojovník a za inkasované góly nemohl,“ věděl bývalý útočník Caroliny, kterého teď čeká na lavičce těžké rozhodování, koho poslat do čtvrtého zápasu série jako jedničku.

Jedná se však o příjemné starosti. Mrázek ukázal, že je připraven. „Cítil jsem se dobře. I když jsem nechytal, snažil jsem se být co nejlépe připraven, pokud by mě trenéři poslali do zápasu. Jsem šťastný, že jsem dostal tuto příležitost a že jsme vyhráli,“ vykládal po snížení s Tampou na 1:2 na zápasy. Při návratu do branky ve vypjaté sérii se však necítil pod tlakem. „Je zábava chytat, zvlášť v play off. Tyhle momenty si budu pamatovat navždy. Navíc je skvělé, že jsou zase haly plné lidí. Snažím se užít si takové zápasy,“ dodal.

Carolina ve všech třech zápasech série s Tampou inkasovala dvakrát, poprvé však dokázala dát o gól víc než soupeř. Obě inkasované branky byly neřešitelnými situacemi pro Mrázka. V obou případech šlo o využitou přesilovku Lightning. Nejprve chirurgicky přesnou kombinaci zakončil do prázdné branky volný Brayden Point a v druhém případě propálil českého brankáře ze slotu po skvělé nabídce Nikity Kučerova Alex Killorn. Ať už tedy nastoupí Nedeljkovic či Mrázek, rozhodující bude spíše, zda Carolina dokáže vyzrát na hvězdu v brance Tampy Andreje Vasilevského. Čtvrtý duel série se hraje v sobotu od 22 hodin SEČ.